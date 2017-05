VIDEO. Présidentielle : "Monsieur Macron est le candidat de la guerre de tous contre tous", attaque Marine Le Pen

Marine Le Pen a démarré le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, mercredi 3 mai, par une longue attaque à son adversaire. "Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme. Et tout cela piloté par Monsieur Hollande", a lancé la candidate du Front national.

>> Présidentielle : regardez en direct puis en replay le grand débat Macron-Le Pen sur France 2 et TF1

Le leader d'En marche !, Emmanuel Macron, et la présidente du Front national, Marine Le Pen, se sont retrouvés face-à-face lors d’un débat organisé par France 2 et TF1. Comme l'a déterminé un tirage au sort, la candidate FN a ouvert "2017, le débat" à 21 heures, alors que son adversaire d'En marche ! doit le conclure environ 2 heures et 20 minutes plus tard.