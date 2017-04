VIDEO. Présidentielle : "Daech, ça vous arrange. Ça vous fait prospérer", lance Benoît Hamon à Marine Le Pen

"Daech, ça vous arrange, a lancé Benoît Hamon en direction de Marine Le Pen, mardi 4 avril. Ça vous fait prospérer. Tant qu'il y en a, vous pouvez continuer à faire votre numéro." Peu de temps avant, la candidate du Front national avait estimé que la France était "une université des jihadistes".

Passe d'armes entre Marine Le Pen et Benoît Hamon

"Je sais que vous avez beaucoup de complaisance pour les fondamentalistes, et on l'a vu lorsque des femmes sont interdites d'entrer dans des cafés, vous leur trouvez des excuses, a rétorqué la candidate du Front national. Moi, je n'en trouve pas." Benoît Hamon a estimé, de son côté, que Marine Le Pen manifestait avec "les pires intégristes", lors du "Grand Débat", diffusé sur BFMTV et CNews.

