VIDEO. "Arrêtez tous les deux !" : quand Nathalie Saint-Cricq tente d'interrompre le brouhaha entre Le Pen et Macron pendant le débat sur France 2 et TF1

Le duel était très tendu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les journalistes Christophe Jakubyszyn (TF1) et Nathalie Saint-Cricq (France 2) ont d'ailleurs à de nombreuses reprises tenté de calmer les deux candidats pendant le débat de l'entre-deux-tours. Une tâche ardue, alors que la journaliste de France 2 a mis plus d'une minute pour interrompre les deux candidats, qui poursuivaient leur duel à coups d'accusations et d'invectives. "Arrêtez tous les deux !", a-t-elle finalement lancé aux deux prétendants à l'Elysée.

Une difficulté que n'ont pas manqué de souligner les internautes. "Nous sommes tous Nathalie Saint-Cricq ce soir", a noté un utilisateur de Twitter. "Courage Nathalie Saint-Cricq", a ajouté un autre. Sur les réseaux sociaux, la chef du service politique de France 2 est presque devenue un mème.

