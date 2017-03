VIDEO. Pour Mélenchon, "Fillon et Le Pen créent la pagaille dans la République"

"Ils ont bonne mine, les défenseurs du parti de l'ordre et de la justice". Invité dimanche 5 mars sur France 3, Jean-Luc Mélenchon n'a pas boudé son plaisir devant les déboires judiciaires de François Fillon et Marine Le Pen. "Celui-ci ne veut répondre de rien, appelle à l'émeute contre la justice, l'autre, Mme Le Pen, qui refuse les convocations et montre du doigt les fonctionnaires de police qui veulent l'intercepter", ironise le candidat à la présidentielle de la France Insoumise.

"La décadence de la Ve République"

"Ces gens qui créent la pagaille sociale ou d'affrontements ethniques, maintenant créent la pagaille dans la République. Moi je crois que la solution, la bonne, c'est la mienne, on sort par le haut, dans l'ordre, avec une constituante, on crée une nouvelle règle du jeu politique et on balaye tout ça, c'est bon", poursuit Jean-Luc Mélenchon.

Pour l'ancien sénateur, ces affaires symbolisent "la décadence de la Ve République". "Tout est concentré sur une personne. Voilà un homme capable de prendre en otage son propre camp politique. Vous pensez que c'est bon pour la démocratie, qu'on ne puisse même pas discuter avec un représentant de la droite ?", interpelle Jean-Luc Mélenchon.