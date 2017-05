VIDEO. Présidentielle : "La France sera dirigée par une femme. Ce sera ou moi, ou Madame Merkel", raille Marine Le Pen

C'est la prédiction faite par Marine Le Pen lors du débat de l'entre-deux-tours du 3 mai. "La France sera dirigée par une femme dimanche, ce sera moi ou Madame Merkel", a annoncé la candidate du Front national. "Vous envisagez de ne rien faire sans l'accord de Madame Merkel", la chancelière allemande, a-t-elle ajouté. "Bien sûr que je veux une France qui se bat avec l'Allemagne", a alors répondu Emmanuel Macron, dénonçant une "formule ridicule".

Le débat organisé par France 2 et TF1 a été l'occasion, pour le candidat d'En marche ! et la candidate du Front national, de s'affronter sur leur vision de l'Europe. "Ce que je propose, c'est clair, c'est cohérent, une Europe qui protège où 50% des marchés sont réservés à des entreprises européennes, (...) une politique commerciale qui protège mieux qu'aujourd'hui, comme sur la sidérurgie", a par exemple proposé Emmanuel Macron. "Ca fait vingt-cinq ans que vous et vos amis socialistes promettez l'Europe sociale", a répondu Marine Le Pen.