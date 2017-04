RECIT FRANCEINFO. 2002-2017 : comment Marine a tué Le Pen

Au matin du 15 janvier 2011, dans un réflexe héréditaire, Marine Le Pen lève triomphalement les bras en l'air sur la scène du palais de congrès de Tours. Jean-Marie Le Pen vient de proclamer les résultats qui consacrent sa fille présidente du Front national, avec plus de 67% des voix.

Sans réel suspense en dépit de la candidature de Bruno Gollnisch, mais le symbole du passage de flambeau est important. Lors de son discours où elle prône un "Etat fort", républicain et laïque, la néo-présidente rend d'ailleurs un hommage appuyé à son père : "Nous avons tous une dette à son égard. La mienne est double, puisque président et père, il a largement contribué à faire de moi, non seulement la militante, mais aussi la femme que je suis."

Cette conquête du parti, Marine Le Pen a mis plusieurs années à la construire. Dans Histoire du Front national, elle assure s'être décidée à partir au combat au lendemain de la lourde défaite subie par son parti aux élections législatives de 2007. En tant que directrice de la campagne de Jean-Marie Le Pen pour la présidentielle, elle se retrouve à l'époque exposée aux critiques des cadres du parti devant les dix petits pour cent obtenus par le candidat. Nicolas Sarkozy a réussi son coup en siphonnant une partie de l'électorat frontiste grâce aux conseils de Patrick Buisson.

Mais la vice-présidente coupe les mauvaises langues en étant l'unique candidate du FN à se qualifier pour le second tour des législatives sur la circonscription d'Hénin-Beaumont. Elle prend ainsi toute la lumière au milieu de la débâcle frontiste - son parti obtient 4,29% des voix, autant que les communistes. Elle doit cette victoire à la réussite de son implantation, pilotée par Steeve Briois et Bruno Bilde, dans cette commune du bassin minier du Pas-de-Calais minée par les difficultés sociales et la mauvaise gestion socialiste. A l'occasion de cette campagne, elle commence à cultiver un petit côté starlette, qui ne la quittera plus.

Marine Le Pen et Steeve Briois, à Hénin-Beaumont, le 17 juin 2007 après sa défaite lors du second tour de l'élection législative. (DENIS CHARLET / AFP)

Après cette semi-victoire, la parachutée d'Hénin-Beaumont se dit qu'elle est la seule à pouvoir porter la stratégie de "dédiabolisation" : "Il fallait donc me jeter dans le bain, arrêter de me planquer derrière quelqu'un pour faire passer une stratégie dont je me rends bien compte qu'elle n'était adaptée qu'à moi."