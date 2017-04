Quelles autres monnaies et quand ? Marine Le Pen reste ambiguë sur la sortie de l'euro

Marine Le Pen souffle le chaud et le froid. Son accord avec Nicolas Dupont-Aignan semblait mettre en sourdine la sortie de l'euro, du moins provisoirement. Celle-ci n'était plus considérée comme "un préalable" à la mise en place d'une politique économique et le texte réclamait de la patience, afin d'"organiser sereinement la transition de la monnaie unique vers la monnaie commune". La sortie de l'euro a même disparu de la profession de foi de la candidate, alors qu'elle en avait fait un thème de campagne, en vantant le "rétablissement d'une monnaie nationale" dans son programme (engagement 35).

Mais voilà que Marine Le Pen brouille encore davantage les pistes, dans un entretien au Parisien Dimanche. Le constat n'a pas évolué au fil des mois – "L'euro est mort – mais ses réponses pour "maîtriser notre monnaie" deviennent plus techniques. En effet, la candidate du FN ne propose de transformer "l'euro monnaie unique en un euro monnaie commune", qui ne concernerait pas "achats quotidiens, mais uniquement les grandes entreprises qui font du commerce international". Une forme de retour à l'ECU, l'unité monétaire européenne créée en 1979.

Une monnaie commune et une monnaie nationale

"Nous aurons une monnaie nationale comme tous les autres pays et nous aurons ensemble une monnaie commune. Voilà c'est aussi simple que ça", ajoute également Marine Le Pen, sans évoquer, cette fois, un retour au franc. En janvier, l'économiste frontiste Jean-Richard Sulzer précisait la question : "Vous aurez deux cartes de crédit : une carte en franc pour les paiements intérieurs, une carte en euro ou en écu pour aller en Belgique". Malgré tout, la candidate du FN souligne qu'elle n'a jamais "jamais dit que la France" sortira de la zone euro, en cas de victoire.

Reste encore à connaître les modalités d'un tel mouvement. Début mars sur Europe 1, Florian Philippot, vice-président du FN, donnait un délai de six mois à la France pour "récupérer une monnaie nationale", en cas de victoire de Marine Le Pen. Mais samedi, la députée Marion Maréchal-Le Pen affirme que la négociation souhaitée par le FN sur l'Union européenne et l'euro commencerait en 2018 et prendrait "plusieurs mois", voire "plusieurs années".