Présidentielle : "Une petite partie des mélenchonistes vont voter Macron à cause de l'attitude de Le Pen durant le débat"

A 48 heures du second tour de la présidentielle, l'écart entre les deux finalistes augmente. Selon un sondage Ispos/Sopra Steria réalisé jeudi 4 mai, après le débat d'entre-deux-tours, pour France Télévisions et Radio France, Emmanuel Macron gagne 2,5 points et recueille désormais 61,5% des intentions de vote. A contrario, Marine Le Pen perd 2,5 points, avec 38,5%. Que faut-il retenir de ce sondage ? Le débat a-t-il eu un rôle décisif dans le choix des électeurs ? Franceinfo a interrogé Stéphane Zumsteeg, directeur du département Politique et opinion de l'institut Ipsos.

Franceinfo : Selon votre sondage, la participation serait en légère baisse au second tour. Que cela signifie-t-il ?

Stéphane Zumsteeg : On est à une participation que l’on évalue à 76% contre 78% au premier tour. C’est intéressant, car traditionnellement, la participation progresse au second tour, sauf en 2002. On peut l'expliquer par l’offre présentée dimanche : on a un candidat FN et un candidat central (pas centriste, attention) qui posent problème aux deux électorats de Fillon et Mélenchon. Le concept du front républicain n’existe plus et cela ne va pas de soi pour les mélenchonistes et les fillonistes de voter pour Macron.

Dimanche, il faudra aussi regarder le nombre de bulletins blancs et nuls. Chez les électorats de Mélenchon et Fillon, une partie va se décider pour le bulletin blanc ou nul. On pourrait ainsi avoir un record de bulletins nuls et blancs à ce scrutin (900 000 au premier tour). Ça pourrait dépasser les 3 millions. Ça en dit long sur le rejet qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen peuvent susciter.

Parlons justement des deux qualifiés. Selon votre sondage, le candidat d'En marche ! gagne 2,5 points à 61,5% d'intentions de vote tandis que Marine Le Pen en perd 2,5 à 38,5%. Est-ce dû au débat ?

La hausse de Macron, c'est essentiellement grâce au débat. Néanmoins, ce n'est pas parce que le candidat d'En marche ! a réussi son débat que l'on observe cette hausse. C'est le choix stratégique de Marine Le Pen qui pèse ici : une petite partie des mélenchonistes qui ne comptaient pas s'exprimer ont décidé de voter Emmanuel Macron compte tenu de l'attitude de Marine Le Pen. Mais, ce n'est pas un début d'adhésion au projet d'En marche !.

Est-ce que cette hausse constatée pour le candidat d'En marche ! est historique ?

Les débats n'ont jamais réussi à inverser une tendance, ils ne faisaient que confirmer les dynamiques. Il serait exagéré de dire que ce sursaut est historique : plus 2,5 points, c'est significatif mais ce n'est pas un bond énorme. Ensuite, il est impossible de faire des comparaisons historiques tant ce débat ressemblait à un match de catch.

La dynamique Macron est-elle maintenant impossible à embrayer pour Marine Le Pen ?

23 points d'avance à un jour et demi du scrutin, on voit mal comment ça pourrait s'inverser. Maintenant, tout l'enjeu pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est d'obtenir le meilleur score possible car après il y a les législatives. Marine Le Pen veut ainsi apparaître comme la meilleure opposante d'Emmanuel Macron. En franchissant la barre symbolique des 40%, ce serait pour elle un score massif.

Elle a obtenu au premier tour 7,6 millions des voix, ce qui est un record absolu pour le Front national, elle pourrait franchir, au second tour, la barre des 10 millions. En faisant plus de 40%, elle pourra aussi dire qu'elle a fait le double de son père en 2002 qui lui n'avait que peu progressé au second tour.