Présidentielle : suivez en direct le grand oral des candidats face aux maires de France

C’est l’un des passages obligés d'une campagne présidentielle. À partir de 10 heures, mercredi 22 mars, les candidats à l'élection présidentielle 2017 feront face à 800 maires et présidents d'intercommunalités, réunis à la Maison de la Radio, à l'invitation de l'Association des Maires de France (AMF), en partenariat avec franceinfo.

Nathalie Arthaud ouvrira le bal à 10h00, suivie de Jean Lassalle (10h30), Emmanuel Macron (11h00), Nicolas Dupont-Aignan (11h30), puis David Rachline, représentant Marine Le Pen (12h00).

Dans l'après-midi, se succèderont François Fillon (14h35), Benoît Hamon (15h00), François Cocq, représentant Jean-Luc Mélenchon (15h30), François Asselineau (15h45), Philippe Poutou (16h15) et Jacques Cheminade (16h45).

>> Suivez en direct les allocutions des candidats à la présidentielle devant les maires de France.

FRANCEINFO / RADIO FRANCE Chaque candidat sera appelé, selon les termes de l’AMF, à "se déterminer" sur le Manifeste "pour des communes fortes et vivantes au service des citoyens" et plus particulièrement sur les 15 engagements définis par l’AMF pour un véritable "contrat de mandature". Au cours de leurs interventions, d’une durée de trente minutes, les candidats à l’élection présidentielle seront également interrogés par des représentants de maire.

>> franceinfo interrogera par ailleurs chaque candidat sur ses antennes radio et télé au micro de Jean-François Achili.