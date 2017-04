VIDEO. Présidentielle : "Je soutiendrai Marine Le Pen, je ferai campagne avec elle", annonce Nicolas Dupont-Aignan sur France 2

Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, a annoncé soutenir Marine Le Pen, vendredi 28 avril, sur le plateau du journal de 20 heures de France 2. "Je soutiendrai Marine Le Pen, je ferai campagne avec elle", a-t-il déclaré, précisant avoir signé un "accord de gouvernement élargi" avec la présidente du Front national.

"Je ne rejoins en rien l'extrême-droite"

"Je ne rejoins en rien l'extrême-droite. Je suis gaulliste", s'est défendu Nicolas Dupont-Aignan, indiquant que, pour lui, Marine Le Pen n'était pas d'extrême droite

Comment s'est-il décidé ? "Je pense que la France est à la croisée des chemins, qu'on a vécu cinq ans terrible avec François Hollande et qu'Emmanuel Macron est un relent puissance 10", a expliqué l'élu. Et de poursuivre : "Je me suis dit, je ne peux pas appeler à voter Marine Le Pen sans aller la voir. Sans savoir si elle veut élargir sa majorité. Nous avons beaucoup discuté cette semaine."