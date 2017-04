Présidentielle : à trois jours du scrutin, Macron et Le Pen restent les mieux placés, selon un sondage Harris Interactive pour France Télévisions

Alors que les candidats livrent leurs dernières forces dans la bataille, les opinions semblent se figer. A trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, l'hypothèse d'un duel opposant Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour se confirme, selon un sondage Harris Interactive* pour France Télévisions publié jeudi 20 avril. D'après cette enquête, le candidat d'En marche ! recueille 25% des intentions de vote, juste devant la candidate du Front national (22%).

Derrière ces deux favoris, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon sont en embuscade (19%). Et compte-tenu des marges d'erreur, comme le montre notre infographie ci-dessous, le candidat de la droite et celui de la France insoumise sont toujours en mesure de décrocher une place pour le second tour.

Loin derrière, Benoît Hamon recule encore. Le candidat socialiste ne recueille plus que 7,5% des intentions de vote. Loin, bien loin des 14% qu'il obtenait début février. Aucun autre des candidats ne dépasserait la barre symbolique des 5%.

Signe que les opinions se figent : les Français sûrs de leur choix sont de plus en plus nombreux. 85% des sondés ayant l'intention de voter François Fillon ne comptent plus changer leur vote (+6 en deux semaines). Ils sont 84% parmi les électeurs de Marine Le Pen (+4), 79% parmi ceux d'Emmanuel Macron (+15) et 73% parmi ceux de Jean-Luc Mélenchon (+12). Seuls les électeurs de Benoît Hamon sont toujours aussi incertains : seuls 62% des sondés comptant voter pour le candidat socialiste sont sûrs de leur choix (-1).

Macron favori au second tour, Le Pen battue dans tous les cas de figure

Pour le second tour, dans l'hypothèse — la plus probable au regard des intentions de vote du premier tour — d'un duel Macron-Le Pen, l'ancien ministre de l'Economie l'emporterait largement, avec 66% des voix. Face à François Fillon, son score serait encore plus élevé : il atteindrait 68%. Face à Jean-Luc Mélenchon en revanche, le candidat d'En marche ! recueillerait 60% des voix.

La candidate du Front national, en revanche, serait battue dans tous les cas de figure. Elle recueillerait 34% des voix face à Emmanuel Macron, 40% des voix face à Jean-Luc Mélenchon, et 42% des voix face à François Fillon.

*Enquête Harris Interactive pour France Télévisions, réalisée en ligne les 18 et 19 avril 2017. Échantillon de 3 064 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus comprenant un échantillon de 2 812 inscrits sur les listes électorales. Méthode des quotas.