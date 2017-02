Manifestation à Nantes : "C’est par les idées qu’il faut combattre l’idéologie d’extrême droite et son programme"

Onze policiers et gendarmes ont été "blessés et contusionnés" samedi 26 février à Nantes, lors de la manifestation contre la venue de Marine Le Pen en meeting ce dimanche, selon le dernier bilan communiqué par le ministère de l'Intérieur. Des heurts ont éclaté entre des manifestants et les forces de l'ordre. Huit personnes ont été interpellées, dont quatre sont en garde à vue. Les dégâts matériels sont également importants.

La tension reste forte ce dimanche. Plus de 500 CRS et gendarmes mobiles ainsi que 200 policiers municipaux sont mobilisés à Nantes. Une opération escargot est prévue à midi pour bloquer les routes d’accès au Zénith, où doit avoir lieu le meeting de la candidate du Front national à partir de 15h.

Selon Pascal Bolo, premier adjoint au maire PS de Nantes, le centre-ville "porte encore les stigmates" des violences de samedi. Ce dimanche, sur franceinfo, il dénonce la "méthode" employée par les manifestants, jugée "contre-productive".

franceinfo : Dans quel état est le centre-ville ce matin ?

Pascal Bolo : Il porte encore les stigmates de ce qui s’est passé hier. On peut s’interroger sur l’effet que peut avoir ce type d’incident sur la cause qui est censée être défendue. Le fait que des gens se rassemblent pacifiquement pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec l’idéologie de haine et de violence que porte l’extrême droite, me paraît plutôt sain, mais l’alimenter ainsi en s’attaquant aux forces de l’ordre, aux vitrines, ou en saccageant des biens publics, c’est parfaitement contre-productif, c’est parfaitement stupide et scandaleux. Il est trop tôt pour chiffrer les dégâts, mais à chaque fois, ce sont plusieurs dizaines de milliers d’euros qu’il faut trouver pour des réparations.

Redoutez-vous de nouveaux débordements cet après-midi ?

J’espère que non. Je suis assez perplexe sur cette modalité d’organisation qui consiste à encercler le Zénith de Nantes pour empêcher des gens de se rendre au meeting de Marine Le Pen. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. C’est par les idées qu’il faut combattre l’idéologie d’extrême droite et son programme. Avec ce type d’action, je pense qu’on n’ira pas très loin.