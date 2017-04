DIRECT. Regardez l'interview de Marine Le Pen dans "8h30 Aphatie"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: "C'est normal, c'est la procédure classique, je ne suis pas étonnée."



La présidente du Front national s'exprime sur la demande de levée de son immunité parlementaire par la justice dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs au parlement européen. Elle dit "ne pas regretter" de ne pas s'être rendue à la convocation des juges.



: Alors que la justice a demandé la levée de son immunité parlementaire, Marine Le Pen est ce matin l'invitée de "8h30 Aphatie" sur franceinfo. Suivez avec nous son interview en direct.

: Simplement parce que c'est la règle imposée par le CSA, @anonyme. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel impose que dix clips de campagne soient diffusés chaque jour sur les chaînes du groupe France Télévisions, jusqu'au vendredi 21 avril inclus. Chaque jour, un candidat différent passe ainsi à la trappe, comme nous l'expliquons dans cet article.

: Pourquoi France 2 n'a pas diffusé le clip de campagne de Hamon hier soir alors qu'il y a eu les 10 autres ?

: Notre journaliste Hugo Cailloux a suivi Jacques Cheminade lors de ses déplacements à Lyon et Villefontaine. Il raconte la difficile campagne d'un candidat anti-finance en mal de notoriété.







(HUGO CAILLOUX / FRANCEINFO)



: Ce n'est pas pour tout de suite, @anonyme. L'examen de la demande de levée d'immunité fait l'objet d'un vote en séance plénière du parlement européen et prend en général plusieurs mois, rapporte France Inter. Nos confrères précisent que Marine Le Pen entend de toute manière "refuser toute convocation jusqu'aux législatives".

: La levée immunitaire de Marine Le Pen peut prendre combien de temps ?

: "Dans cette élection, personne n'est sûr d'être au second tour. Cela contraint à voter pour ses convictions, et à refuser le vote utile. Nous nous adressons à ceux qui veulent s'abstenir ou voter blanc pour les amener à nous"



Invitée des "4 Vérités" de France 2,Raquel Garrido, soutien de Jean-Luc Mélenchon, indique avoir renoncé à espérer un retrait de Benoît Hamon de la course à la présidentielle.

: Les juges du pôle financier ont également demandé la levée de l'immunité parlementaire de l'eurodéputée frontiste Marie-Christine Boutonnet, également inquiétée dans cette affaire. Selon nos confrères de France Inter, ces demandes ont été effectuées il y a une quinzaine de jours.

: La présidente du FN est soupçonnée d'avoir salarié comme assistants parlementaires des personnes qui travaillaient dans les faits pour son parti. Invoquant son immunité parlementaire, elle avait refusé de se rendre à une convocation des autorités en vue d'une mise en examen pour abus de confiance.

: Les juges du pôle financier de Paris, chargés de l'enquête sur les assistants parlementaires du Front national, ont demandé la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, affirment nos confrères de France Inter.

: Selon cette enquête, les indécis sont plus nombreux à gauche qu'à droite. 44% des électeurs potentiels de Benoît Hamon déclarent en effet pouvoir encore changer d'avis d'ici le premier tour. C'est également le cas de 34% des électeurs potentiels de Jean-Luc Mélenchon, et, dans une moindre mesure, pour ceux de En marche!, le mouvement d'Emmanuel Macron (23%).

: Etes-vous dans ce cas ? Selon une enquête exclusive de l'institut Odoxa pour franceinfo, presque un électeur sur trois (34%) hésite encore, à huit jours de l'élection présidentielle. Un niveau d'incertitude record, comparé aux précédentes élections même si, en une vingtaine de jours, le niveau de certitude s'est amélioré de 11 points.