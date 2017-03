VIDEO. Législatives aux Pays-Bas : Geert Wilders est-il le clone néerlandais de Marine Le Pen ?

Patriotisme, discours anti-élites, interventions anti-"système", sortie de l'Union européenne... Geert Wilders est-il le cousin néerlandais de Marine Le Pen ? Brut se pose la question au moment où les Pays-Bas votent, mercredi 15 mars, lors d'élections législatives "cruciales" selon la tête d'affiche du PVV, le très populiste Parti pour la liberté.

Le Néerlandais et la Française sont proches politiquement. Ils siègent d'ailleurs dans le même groupe au Parlement européen. Et leurs discours ont des accents similaires. Les deux candidats se sont félicités de l’élection de Donald Trump. Après le Brexit, lui prône le "Nexit" quand elle rêve d'un "Frexit". Ils sont tous les deux en croisade contre l’immigration et veulent rétablir le contrôle des frontières.

Un discours plus radical que celui de Marine Le Pen

Pour autant, le discours de Geert Wilders est nettement plus radical que celui de la présidente du Front national. Pas de dédiabolisation en vue pour ce député islamophobe, qui déclarait encore récemment qu'il y a "plus d'antisémitisme dans le Coran que dans Mein Kampf".