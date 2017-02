"Fantômes" du Parlement européen : quatre questions sur les accusations d'emplois fictifs qui visent Marine Le Pen

Le bras de fer entre Marine Le Pen et le Parlement européen se poursuit. L'eurodéputée a nié, vendredi 17 février, avoir reconnu l'emploi fictif de l'un de ses attachés parlementaires. En cause, un rapport de l'Office européen de lutte antifraude (Olaf) qui assure que la présidente du Front national a admis avoir payé son garde du corps pour un travail qu'il n'a pas effectué. Franceinfo répond à quatre questions sur cette affaire.

Que reproche l'Union européenne à Marine Le Pen ?

Plusieurs eurodéputés du Front national, dont Marine Le Pen, sont soupçonnés par l'Olaf d'avoir rémunéré avec leur enveloppe parlementaire une vingtaine d'assistants, qui travaillaient en fait uniquement pour leur parti. Ces accusations d'emplois fictifs concernent notamment Thierry Légier, le garde du corps de la présidente du FN, et Catherine Griset, l'une de ses collaboratrices.

L'Union européenne a demandé à Marine Le Pen, en octobre 2016, de rembourser près de 340 000 euros. Cette somme correspond aux salaires de Catherine Griset (298 392 euros) et de Thierry Légier (41 554 euros). L'eurodéputée a toutefois refusé de s'acquitter de ce montant, dénonçant "une décision unilatérale prise par des adversaires politiques en violation de l’Etat de droit", rapporte Europe 1. Le montant réclamé est donc "retenu depuis le 1er février 2017 sur son indemnité d'élue (à 50%), ses frais généraux (à 100%) et ses indemnités journalières (à 50%)", explique Mediapart.

Quels sont les nouveaux éléments apportés par le rapport de l'Olaf ?

Un rapport de l'Olaf, rendu public jeudi 16 février par Marianne et Mediapart, donne de nouveaux éléments sur ces soupçons d'emplois fictifs. Le gendarme européen affirme que Thierry Légier a été employé entre octobre et décembre 2011 en tant qu'assistant "local" de Marine Le Pen. Ce statut permet à un collaborateur de résider ailleurs qu'à Strasbourg, Bruxelles ou au Luxembourg, une obligation pour les parlementaires accrédités au Parlement européen.

Thierry Légier bénéficiait d’une rémunération mensuelle de 7 237 euros net pour cet emploi au trois quarts temps, une somme "extrêmement élevée" selon l'Olaf. L'office ajoute que le collaborateur cumulait alors cette fonction avec celle, à plein temps, de garde du corps de Marine Le Pen. Un double emploi qui est matériellement impossible, selon les enquêteurs européens.

L'Olaf assure que Marine Le Pen a reconnu que "les bulletins de salaire établis sur la période d'octobre à décembre 2011, pour un montant de 41 554 euros, n'ont jamais été payés au bénéficiaire" et qu'elle "n'avait pas employé [Thierry Légier] pendant ces trois mois". Selon le document, "l'objet de cette opération aurait été d'obtenir du Parlement la régularisation de dépenses de salaires et de charges antérieures qui n'avaient pas été payées par ce dernier".

Les enquêteurs concluent donc que "ce contrat de travail à durée déterminée signé par Marine Le Pen ne correspond pas à la réalité". "De ce fait, le bulletin de salaire établi pour le mois d’octobre 2011 et versé au dossier du Parlement européen pour justifier les remboursements (....) constituerait un faux", poursuit l'Olaf. Les faits reprochés à l'eurodéputée pourraient donc "être constitutifs d’infractions pénales d’abus de confiance, voire d’escroquerie ainsi que de faux et d’usages de faux, selon les dispositions respectives du code pénal français".

Quelle est la défense de Marine Le Pen ?

Marine Le Pen a nié, vendredi 17 février, avoir reconnu l'emploi fictif de son garde du corps auprès de l'Olaf. "Cette dépêche AFP [qui reprend le rapport de l'Olaf] est un mensonge éhonté. Je n'ai jamais reconnu quoi que ce soit devant des enquêteurs que je n'ai jamais vus", a assuré la présidente du FN sur France Bleu Besançon. "Il n'y a absolument rien de fictif, ni d'emplois fictifs, ni rien de tout cela dans ce dossier, a-t-elle ajouté. J'ai d'ailleurs toutes les preuves que j'apporterai en temps nécessaire, que j'ai déjà transmises à l'Olaf."

Marine Le Pen a toutefois estimé que l'Olaf n'était "pas une structure indépendante". "C'est un organisme de la Commission européenne, a-t-elle souligné. Vous vous imaginez bien que je ne suis pas dans les petits papiers de la Commission européenne."

L'avocat de l'eurodéputée a également assuré, dans un communiqué, que "d'octobre à décembre 2011, les sommes versées au tiers-payant (seul habilité à rédiger les feuilles de paie et à verser leurs salaires aux assistants) et non reversées au salarié l’ont été au titre d’une régularisation tout à fait légitime, visée par le Parlement européen et justifiée par ce même tiers-payant". "En d’autres termes, ma cliente conteste absolument les allégations selon lesquelles son assistant aurait touché la somme de 7 200 euros net par mois pour trois mois de travail à temps partiel", poursuit Marcel Ceccaldi.

Marine Le Pen a en outre répondu à ces accusations en déposant plainte à Bruxelles contre le secrétaire général du Parlement et contre le directeur de l'Olaf, le 24 janvier. La présidente du Front national les poursuit pour faux et usage de faux.

Que risque la présidente du FN ?

Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris, le 15 décembre 2016, dans l'affaire des "fantômes" du Parlement européen. Elle porte sur des soupçons "d'abus de confiance et recel, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et travail dissimulé". Selon Libération, ces faits sont passibles, respectivement, de : trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende ; sept ans de prison et 750 000 euros d'amende ; trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.