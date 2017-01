DIRECT. Regardez le documentaire "Marine Le Pen, la dernière marche ?" avec France 3

A 100 jours de la présidentielle, selon les sondages, il n'est plus question de savoir si la candidate du FN sera au second tour, mais qui sera face à elle. Depuis que Marine Le Pen a pris la direction du parti, le Front national a progressé à chaque élection. Permettra-t-elle à son parti d’accéder au pouvoir, contrairement à son illustre père ? Dans le documentaire Marine Le Pen, la dernière marche ? diffusé lundi 16 janvier à 20h55 sur France 3 et franceinfo, Emmanuel Blanchard et Grégoire Kauffmann dressent un portrait de celle que personne ne voyait accéder au pouvoir il y a encore quelques années.

Séduire le peuple de gauche

Après le choc historique de l'élection présidentielle de 2002, qui voit Jean-Marie Le Pen balayé au second tour par un front républicain porté par Jacques Chirac, un constat s’impose pour le FN : s’il veut accéder au pouvoir, il faut transformer le parti d’extrême droite en parti respectable, avec l'objectif de séduire le peuple de gauche.

A-t-elle réussi son pari ? Le Front national est-il capable de prendre le pouvoir ? Le documentaire décrypte les contours du style frontiste version Marine et donne la parole aux principaux membres du parti, des plus anciens, Jean-Marie Le Pen en tête, à la nouvelle garde incarnée par Marion Maréchal-Le Pen ou, dans un autre genre, Florian Philippot.