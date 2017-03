DIRECT. Présidentielle : regardez "L’Entretien politique" avec Marine Le Pen sur France 2

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: "Si vous avez de devenir juge M. Pujadas faites du droit et passez votre diplôme. (...) Tout ça c'est du vent."



Puis David Pujadas lui rappelle que l'un de ses proches est mis en examen. Mais Marine Le Pen s'indigne de voir qu'on lui rappelle sans cesse cette affaire.



: Pujadas se fait balader par MLP, c'est elle qui mène le débat, affligeant

: Ça débute bien.... David Pujadas lui pose une question.... elle ne répond pas. .... ou alors en disant STOP à l'immigration. ... c'est, je crois, son seul argument et elle compte sur ça pour gagner..... les français pensent ils vraiment que tous leurs soucis viennent des étrangers ???? je suis vraiment triste.....

: "Cette économie plombe notre économie et est une des raisons du chômage. (...) Croyez-moi il y aura beaucoup de monde autour de la table des négociations."



Deuxième sujet abordé : la sortie de la France de l'euro, que souhaite Marine Le Pen.

: C'est Marine Le Pen qui est l'invitée de "L'Entretien politique" sur France 2 en ce moment.

: "On ne va soutenir personne. Par contre on a analysé leurs programmes économiques. Ils ont passé une heure chacun avec nous, interrogés par des patrons. Cela nous a permis de constater que le programme économique de François Fillon va vers la croissance, le plein emploi et engage les réformes qui sont les plus abouties."



Invité de franceinfo, Pierre Gattaz, président du Medef, a assuré ne soutenir aucun candidat mais préférer, en matière économique, le programme du candidat Les Républicains.



: Vous êtes toujours indécis à l'approche de l'élection présidentielle ? Lui aussi. France 3 a rencontré Jean-François Castellengo, un cuisinier retraité déboussolé, qui ne sait pas encore pour qui il va voter.



(FRANCE 3)







: Bonjour , le premier débat entre les onze candidats est prévu mardi prochain, le 4 avril. Je n'en connais pas les modalités, mais il sera organisé et diffusé par les chaînes BFMTV et CNews.

: Bonjour, Pouvez-vous faire un rappel sur le premier débat avec les 11 candidats (chaînes qui le diffusent, modalités, ... ) étant donné que le deuxième devient hypothétique apparemment... Merci d'avance et bonne journée !

: Un autre candidat semble réticent à l'idée de débattre le 20 avril : Emmanuel Macron. Lors d'une conférence de presse, cet après-midi, il a estimé qu'"un seul débat à onze" suffirait, et "pas un débat de dernière minute". Le candidat d'En marche ! dit s'en remettre au CSA pour trancher cette question.

: France Télévisions réagit dans un communiqué. "Comme tous les candidats déclarés, M. Mélenchon a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception doublée d'un message mail le 31 janvier l'invitant au débat du 20 avril. Il n'y a eu alors aucune contestation de sa part ni du débat ni de la date proposée", répond le groupe.

: Jean-Luc Mélenchon déclare sur son blog ne pas vouloir participer au débat du 20 avril, qu'il juge trop tardif, reprochant à France 2 de n'avoir pas consulté les 11 candidats à la présidentielle pour l'organiser.

: Bonjour . Sur son blog, Jean-Luc Mélenchon explique qu'il ne croit "pas possible de participer à une émission de cette nature au-delà du lundi 17 avril, compte tenu de [son] programme d'activité et de la construction de [sa] campagne". Il juge que ce débat est organisé trop tard, à seulement trois jours du premier tour. Il se demande "s'il est décent et conforme qu'une campagne électorale s'achève par un événement auquel il est impossible de répliquer le cas échéant".

: Mélenchon refuse de participer au débat sur France 2. Pourquoi ???

: Il est un peu plus de 14 heures, mais il n'est pas trop tard pour jeter un coup d'œil aux titres :



Au deuxième jour de la grève générale, la Guyane doit connaître une "journée morte". Air France a annulé l'unique vol prévu aujourd'hui entre Paris et Cayenne tandis que la grande marche de protestation a débuté. Suivez notre direct.



Après la mort de Liu Shaoyo, un Chinois de 56 ans, tué par un policier lors d'une intervention contestée, à Paris, Pékin demande à la France d'assurer la sécurité de ses ressortissants. Les versions des policiers et de la famille de l'homme abattu divergent. Franceinfo récapitule les éléments connus de l'enquête.



Plus de 20 millions de personnes sont menacées de famine en Somalie, au Soudan du Sud, au Nigeria et au Yémen, selon l'ONU. Notre journaliste a contacté des humanitaires qui sont allés récemment sur place afin qu'ils décrivent l'ampleur de la catastrophe. Retrouvez leurs cris d'alarme dans cet article.



Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France, Marine Le Pen et Emmanuel Macron font la course en tête, avec respectivement 25% et 24% des intentions de vote. Si le premier tour avait lieu dimanche, le candidat de la droite, François Fillon, serait nettement distancé, avec seulement 18% des voix. A gauche, Jean-Luc Mélenchon (14%) devancerait Benoît Hamon (12%).

: Benoît Hamon a reçu à Berlin (Allemagne) le franc soutien des socialistes allemands, par la voix du président du SPD, Martin Schulz, sérieux concurrent d'Angela Merkel pour les prochaines élections allemandes.

: Aussitôt publiée, aussitôt détournée. La nouvelle affiche de campagne de François Fillon et son slogan, "Une volonté pour la France", ont inspiré des internautes (mais nous vous épargnons les détournements les moins polis).







: "La chaîne ne s'est pas demandée si nous sommes d'accord pour mettre en jeu toute notre campagne 48 heures avant le vote, ni ce que nous avions prévu de faire à cette date, ni s'il est décent et conforme qu'une campagne électorale s'achève par un événement auquel il est impossible de répliquer le cas échéant", écrit Jean-Luc Mélenchon, qui aurait préféré que le débat se tienne plus tôt, avant le 17 avril.

: Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise à la présidentielle, annonce sur son blog qu'il ne compte pas participer au débat organisé avec l'ensemble des candidats par France 2, le 20 avril, à trois jours du premier tour de la présidentielle.

: Une affiche pour nous faire oublier les affaires... Merci de nous prendre pour des prunes

: C'est vrai que le ''courage de la vérité'', pas adéquat dans le contexte

: C'est dommage, la première affiche était drôle. Pour une fois qu'un candidat a de l'humour 😀

: Le choc des images ! Le poids des mensonges !

: La nouvelle affiche de campagne de François Fillon vous fait réagir, dans les commentaires.

: Sur cette nouvelle affiche, "il dégage de l'autorité et de la sérénité", explique l'entourage de François Fillon à BFM TV, qui a dévoilé ce changement d'image ce matin.

: Après avoir changé de slogan, François Fillon change son affiche de campagne. "Une volonté pour la France" a remplacé "le courage de la vérité" et le portrait "sur le vif" sourire au lèvre, col de chemise entrouvert, micro à la main, a disparu pour un portrait posé, en costume cravate.

























: Fillon, Dupont-Aignan, Asselineau... Depuis le lancement de la campagne présidentielle, les candidats se voient tous (avec plus ou moins de clairvoyance) au second tour. Nos confrères de Brut ont compilé leurs sorties optimistes.



(BRUT)

: C'est l'heure d'un nouveau point sur l'actualité :



Au lendemain du début de la "grève générale illimitée", la Guyane va connaître une "journée morte". Air France a annulé l'unique vol prévu mardi entre Paris et Cayenne tandis que les manifestations s'organisent. Suivez notre direct.





Plus de 20 millions de personnes sont menacées de famine en Somalie, au Soudan du Sud, au Nigeria et au Yémen, selon l'ONU. Notre journaliste a contacté des humanitaires qui sont allés récemment sur place afin qu'ils décrivent l'ampleur de la catastrophe. Retrouvez leurs cris d'alarme dans cet article.







Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France, Marine Le Pen et Emmanuel Macron font la course en tête, avec respectivement 25% et 24% des intentions de vote. Si le premier tour avait lieu dimanche, le candidat de la droite, François Fillon, serait nettement distancé, avec seulement 18% des voix. A gauche, Jean-Luc Mélenchon (14%) devancerait Benoît Hamon (12%).



: Grands discours, petites phrases, propositions-chocs ou anecdotes… Chaque jour, jusqu'au 7 mai 2017, date du second tour de l'élection présidentielle, franceinfo résume ce qu'il ne faut pas rater de l'actualité de la campagne. Voici l'essentiel à retenir de cette journée, marquée par la convocation de Penelope Fillon en vue d'une mise en examen.

: Le "12/13" de France 3 reçoit ces jours-ci plusieurs candidats à l'Elysée : François Asselineau aujourd'hui, Nathalie Arthaud demain, Jean Lassalle vendredi, Jacques Cheminade samedi et Nicolas Dupont-Aignan lundi. Philippe Poutou était hier le premier invité de cette série. Regardez son interview.





: Bonjour @anonyme, vous avez raison de le souligner. Le vote blanc diffère du bulletin de vote considéré comme nul, car comportant des mentions écrites, ou ne correspondant pas au bulletin officiel. "Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. [Ils] n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages. Il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins." Je rectifie immédiatement l'entrée précédente !

: Bonjour, le portail Vie publique indique que "la nouvelle rédaction de l'article L. 65 du code électoral qui découle de la loi du 21 février 2014 s'applique bien à l'élection présidentielle.", le vote blanc sera donc décompté et annexé aux procès verbaux. (bref, nous connaîtrons l'importance du vote blanc non ?)

: Jacques Cheminade, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et François Fillon présentent leur programme face au Medef. Vous pouvez suivre les interventions des candidats dans notre direct.

: Depuis la loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, les bulletins blancs sont décomptés séparément des votes nuls et annexés en tant que tel au procès-verbal dressé par les responsables du bureau de vote. Mais, comme auparavant, ils ne seront pas pris en compte dans le nombre des suffrages exprimés (ensemble des bulletins moins les votes blancs et nuls). Depuis la loi organique du 25 avril 2016, ces règles s'appliquent également à l'élection présidentielle.



Vous retrouverez des explications plus complètes sur le portail Vie publique,

: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont comptabilisés les différents votes nuls dont les blancs?

: comme annoncé plus tôt, le candidat socialiste Benoît Hamon s'entretient en ce moment à Berlin avec la chancelière allemande, Angela Merkel.

: Les votes blancs ne sont pas comptabilisés. Pour que cela interpelle il vaut mieux s'abstenir.

: Devant la corruption généralisée, je voterai pour mes convictions au premier tour et blanc au second si mon candidat n'est pas présent. je ne marcherai plus au chantage du vote utile ou anti-FN.

: Il faut être réaliste. Si on ne veut pas de Le Pen il faut bien voter et ne pas mettre un bulletin blanc dans l'urne !

: Ne plus accepter le chantage au vote utile et en l'absence d'un candidat auquel nous pourrions croire, nous avons le droit à l'abstention et au vote blanc. Pour ma part ce sera la première fois en 30 ans ! Et ce n'est pas par désintérêt.

: François Asselineau n'est pas le seul candidat à s'être prononcé en faveur de la reconnaissance du vote blanc. Le socialiste Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, l'évoquent dans leur programme respectif. En tout cas, cette question vous fait encore beaucoup réagir.

: Si je ne me trompe pas je crois que monsieur Asselineau parle dans son programme de faire reconnaitre le vote blanc lors des elections et qui si celui-ci l'emporte sur tous les candidats les elections seront annulées et reportées à quelques mois avec de nouveaux candidats non presents à l'elections annulées en question.