DIRECT. Présidentielle : la salle du meeting de Marine Le Pen évacuée à Ajaccio, après des bagarres avec des manifestants

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: La salle où Marine Le Pen devait donner un meeting est désormais vide, après l'exclusion de manifestants, dont un a crié "a Francia fora" (la France dehors). Des incidents se poursuivent à l'extérieur selon France 3 Via Stella, tandis que la candidate du FN tente d'improviser un meeting.

: Des journalistes sur place parlent d'évacuations musclées de militants indépendantistes. Des gaz lacrymogènes ont été diffusés dans la salle.

: La salle du meeting de Marine Le Pen à Ajaccio a été évacuée après des bagarres et des exclusions de manifestants.

: "J'ai pris un engagement au cours de la primaire : voter pour le vainqueur. Je tiendrai cet engagement le 23 avril."



Bruno Le Maire, qui avait démissionné de l'équipe de campagne de François Fillon, confirme dans Paris-Normandie qu'il votera pour le candidat de la droite au premier tour de la présidentielle.

: @anonyme et @Anonyme : Non, il ne peut y avoir trois candidats au second tour. Seuls les deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages au premier tour peuvent se présenter au second. Et il n'y a jamais eu d'égalité parfaite (à la voix près) entre les candidats arrivés en tête.

: Est-il possible que 3 candidats se retrouvent en lice au 2eme tour ?

: Est-il possible d'avoir 3 candidats au 2ème tour des présidentielles? Si oui à quelle(s) condition(s)?

: Marc Ladreit de Lacharrière fait partie des noms révélés par l'affaire Fillon. Mais qui est-il ? Quelle influence a-t-il ? Comment a-t-il fait fortune ? Voici l'enquête de franceinfo.







(STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

: C'est la campagne énergique d'une novice en politique. Tiphaine Auzière, belle-fille d'Emmanuel Macron, âgée de six ans de moins que le candidat à la présidentielle, fait sa campagne sur la Côte d'Opale. France 3 Hauts-de-France revient sur les actions de cette avocate, qui a mis son métier entre parenthèses le temps de la campagne.

: Christophe Castaner, député des Alpes-de-Haute-Provence et porte-parole d'Emmanuel Macron était l'invité de franceinfo ce matin. Il a jugé les accusations de cabinet noir lancée par François Fillon de "pathétiques". Il s'est aussi exprimé sur d'autres sujets.