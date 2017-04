DIRECT. Présidentielle : Marine Le Pen est l'invitée de France 3 et France Bleu pour parler des enjeux régionaux

Ce qu'il faut savoir

En pleine campagne de l'entre-deux-tours, Marine Le Pen est l'invitée de France 3 et de France Bleu depuis Nice vendredi 28 avril à 8h10. Les journalistes de France 3 Côte d'Azur et de France Bleu Azur Henri Migout et Laurent Vareille rencontreront la candidate à Nice pour une interview de 20 minutes sur les enjeux du développement régional et de la vie des citoyens dans les territoires ainsi que sur ses propositions pour les nouvelles régions.

Marine Le Pen sort légèrement renforcée de son duel à l'usine Whirlpool. Même si les Français ont tendance à renvoyer les deux candidats dos à dos, la candidate du Front national est perçue comme ayant été plus sincère (49%) par les Français, contre 45% qui jugent que c'est le candidat d'En marche !, selon un sondage Odoxa pour franceinfo diffusé vendredi 28 avril.

Un 1er mai en ordre dispersé face au FN. Oubliée l'union syndicale de 2002 pour "faire barrage à l'extrême droite" au second tour : les syndicats, très divisés sur les consignes de vote et le mot d'ordre de la mobilisation, vont manifester en ordre dispersé le 1er mai.

Emmanuel Macron dénonce le "ni-ni". "Ne pas se positionner" entre lui et Marine Le Pen, "c'est décider d'aider" la candidate FN, selon le candidat d'En marche !, interrogé sur le plateau de l'émission "Elysée 2017", jeudi 27 avril, sur TF1. Ces propos s'adressent particulièrement aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas donné de consigne de vote pour le second tour.