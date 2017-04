DIRECT. Présidentielle : pour Macron, le ralliement de Dupont-Aignan à Le Pen est "une clarification"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Bonjour @Simit, je dispose de très peu d'infos pour l'instant. La fermeture de l'accès à Wikipedia a été détectée vers 8 heures, ce matin (heure locale). Selon l'organisme de surveillance en ligne Turkey Blocks (en anglais), toutes les langues sont concernées. Cela fait suite à une mesure administrative des autorités.

: Bonjour. En Turquie, l'accès à Wikipedia est actuellement censuré et bloqué. Avez-vous des infos ?





: Un signe que la Turquie se ferme un peu plus ? Ankara a bloqué, ce matin, tous les accès en ligne à l'encyclopédie Wikipedia. Aucune explication n'a été fournie.

: Si la plupart des quotidiens régionaux parlent aussi politique, comme Nice-Matin, Ouest-France ou encore Le Populaire du Centre, certains ont choisi d'être plus originaux. C'est le cas de L'Est républicain qui a attiré notre œil ce matin avec une photo à l'air bien hivernal.











: Le Figaro met Emmanuel Macron en une. Le quotidien publie une interview du candidat d'En marche ! à huit jours du second tour.







: Encore beaucoup de politique à la une des grands quotidiens. Libération en appelle ainsi à l'esprit du 21 avril et donne la parole aux électeurs qui, après être descendus dans la rue en 2002, hésitent aujourd'hui à faire barrage au FN.





: Et si on jetait un coup d'œil aux unes des journaux, ce week-end ? C'est l'heure de notre revue de presse.

: Vous prévoyez de profiter de votre week-end prolongé en ne quittant pas votre canapé ? Prenez au moins une bonne BD ! Cette semaine, notre blog Pop Up' vous conseille Le Guide mondial des records, un faux polar qui devrait vous enthousiasmer.





: "Je me suis senti sale de le dire, et je me sentirai encore plus sale de le faire. Voilà les troubles de mon for intérieur, comme nombre d'entre vous, je pense : on fait quoi ? Mais on s'en fout de mon for intérieur. Je suis un homme public, désormais, il faut l'admettre."



Invité d'"Envoyé spécial", jeudi, François Ruffin a laissé entendre qu'il voterait pour Emmanuel Macron lors du second tour, malgré les critiques qu'il émet contre lui. Dans un billet de blog, l'auteur de Merci patron ! regrette que ce geste dont il dit avoir honte soit le seul qui fasse "le tour du web".

: Selon les informations de franceinfo, En marche ! exige que Jean-Marie Le Pen soit démis de ses fonctions au sein du FN après ses déclarations sur l'hommage rendu à Xavier Jugelé, le policier assassiné sur les Champs-Elysées. Il avait déclaré que la cérémonie était "plutôt un hommage à l'homosexuel qu'au policier" et s'était dit "choqué".

: Profitez-en, c'est la plus belle journée de la semaine. Peut-être même que l'on croira au printemps à la fin de la journée ;) Les gelées sont encore fréquentes ce matin, mais les températures seront globalement en légère hausse. Pour le détail dans votre ville, c'est ici.



Ce matin :







Cet après-midi :





: Vos désirs sont des ordres. Vous pouvez revoir l'interview par ici. Sur France 3, le candidat d'En marche ! a qualifié de "clarification" le soutien de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen.

: Bonjour Julie, peut-on avoir le lien vers la video de l'itw d'Emmanuel Macron ce matin sur France 3 ? Merci d'avance

: Il a mis deux jours de plus que prévu, mais qu'importe. Le premier train de marchandises reliant directement Londres à la Chine est arrivé à destination, après un voyage de trois semaines évoquant l'ancestrale Route de la soie. Explications.









: Bonjour à toutes et tous, ravie de vous retrouver en ce samedi ensoleillé. On sera ensemble jusqu'à 16 heures et j'attends, comme d'habitude, vos bons liens, vos questions ou vos commentaires. C'est parti !