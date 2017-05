CARTE. Présidentielle : découvrez qui arrive en tête des sondages au second tour dans votre région

A quatre jours du second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron fait la course en tête et arrive premier dans onze régions. Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria et le Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) pour les antennes régionales de France 3, réalisé dans les douze régions métropolitaines et publié mercredi 3 mai, la candidate du Front national, Marine Le Pen, ne parvient en effet à se hisser en tête qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur et talonne de près le leader du mouvement En marche ! dans les Hauts-de-France.

Pour cette enquête d'opinion, près de 15 000 Français ont été interrogés. L'ancien ministre de l'Economie, qui a obtenu 24,01% des voix au premier tour, arrive en tête des intentions de vote dans onze régions sur douze alors qu'il n'en obtenait que cinq lors de l'enquête publiée par franceinfo le 20 avril dernier et qui portait sur le premier tour.

Vous pouvez découvrir les intentions de vote détaillées dans votre région en cliquant sur cette carte. Nous avons également représenté sur une infographie les résultats détaillés par région.

Candidat(e) qui arrive en tête Emmanuel Macron

Emmanuel Macron Marine Le Pen

Méthodologie