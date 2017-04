AVANT/APRES. Présidentielle : regardez l'évolution du vote par communes entre 2012 et 2017 en gif animé

CARTE. Présidentielle : la France de 2017 vs celle de 2012 en gif animé (FRANCEINFO)

Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 23 avril, ont permis à Emmanuel Macron et Marine Le Pen de se qualifier pour le second tour. Mais cette carte représentant le candidat arrivé en tête dans chaque commune révèle de grandes différences sur le territoire.

Marine Le Pen en tête dans une commune sur deux

Marine Le Pen arrive en tête dans 18 845 communes contre 7 222 Pour Emmanuel Macron. La différence s'explique par le fait que le candidat d'En marche ! est plus fort dans les grandes métropoles alors que Marine Le Pen l'emporte dans une partie du monde rural.

Derrière, François Fillon est en tête dans 5 587 et Jean-Luc Mélenchon l'emporte dans 3 749 localités. Benoît Hamon arrive en tête dans seulement 32 communes, ce qui est deux fois moins que Jean Lassalle et 76 fiefs emportés. Nicolas Dupont-Aignan est leader sur 17 villes ou villages et enfin François Asselineau est sorti en tête dans un seul bureau de vote, à Serres dans l'Aude.