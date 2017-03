VIDEO. Présidentielle : Macron "remercie" Valls pour son soutien, mais assure qu'il ne gouvernera pas avec lui en cas de victoire

Manuel Valls a officialisé qu'il voterait pour Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle, mercredi 29 mars. "Je l'en remercie", a réagi le candidat d'En marche ! sur Europe 1, quelques minutes plus tard, tout en affirmant qu'il ne gouvernerait pas avec lui en cas de victoire.

"Cela traduit ce que j’avais indiqué il y a plusieurs mois, c’est-à-dire que les primaires n’étaient pas en situation de réunir l'ensemble de la gauche, a commenté le candidat d'En marche !. Et ça traduit le fait que les sociaux-démocrates et les hommes et les femmes de gauche responsables sont prêts à s’inscrire dans une démarche qui est la mienne."

"Je serai le garant du renouvellement des visages et des pratiques", a toutefois affirmé l'ancien ministre, craignant d'être associé au bilan du gouvernement. Cela signifie-t-il qu’il ne gouvernera pas avec Manuel Valls s’il est élu ? "Vous l’avez compris", a répondu Emmanuel Macron.