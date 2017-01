Fillon dit avoir favorisé l'arrivée d'Internet en France, Valls se moque

François Fillon s'est rendu, vendredi 6 janvier, au salon de l'électronique de Las Vegas (Etats-Unis). Objectif : soigner l'image d'un candidat moderne, féru de nouvelles technologies, et s'attaquer aux terres habituelles d'Emmanuel Macron, qui a été acclamé au salon des technologies, l'année dernière.

Il a affirmé que son intérêt pour ce secteur n'était pas une nouveauté, rappelant qu'il était venu pour la première fois, en 1999. "Je ne suis pas au CES pour sacrifier à une mode. Il y a les nouveaux convertis mais moi, je suis un pratiquant de longue date", a-t-il déclaré.

Interrogé par un journaliste de l'émission Quotidien, sur RMC, l'ancien Premier ministre est allé un peu plus loin. Agacé par une comparaison avec Emmanuel Macron, François Fillon a dit : "Qu'est-ce qu'a fait M. Macron en matière de technologie? Il a fait des choses? Qu'est ce que j'ai fait moi? J'ai ouvert les télécommunications à la concurrence. Vous pensez qu'il y aurait de l'Internet en France si on avait toujours France Telecom avec des fonctionnaires? Et qui s'opposait à cette réforme? La gauche."

Une sortie raillée par Christophe Castaner, un proche d’Emmanuel Macron.

Merci .@FrancoisFillon qui nous a fait entrer dans la France du numérique, celle de "l'internet" (avec un l' qui fait rire mes filles). #gag pic.twitter.com/7rEF9yNNTn — Christophe Castaner (@CCastaner) 7 janvier 2017

Même Manuel Valls s'est moqué du député de Paris.

Grâce à F.Fillon, je peux vous écrire ce tweet depuis Évry – Merci à France Télécom, son réseau, ses agents qui ont permis Orange/Free/SFR… pic.twitter.com/22kcge7bRQ — Manuel Valls (@manuelvalls) 7 janvier 2017

Si François Fillon exagère quelque peu son rôle, "il n’empêche que le député LR de Paris a été l’un des premiers hommes politiques à se saisir des outils technologiques et d’internet", rappelle Le Lab. En effet, il a raconté à Libération, en 1997, comment il avait initié Alain Juppé à l’ordinateur.

Plus tard, l'ancien locataire a défendu en France la libéralisation des télécoms, permettant l'émergence de plusieurs fournisseurs d'accès privés, conformément aux directives européennes de l'époque.