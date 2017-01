DIRECT. Primaire de la gauche : regardez le meeting de Manuel Valls à Liévin

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: "Est-ce que vous voulez que la gauche, celle de François Mitterrand, n'ait plus son mot à dire ?" Manuel Valls assure devant ses partisans qu'il ne veut pas que les Français aient à choisir entre François Fillon et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle.

: "Je suis depuis toujours profondément engagé à gauche."



A deux semaines du premier tour de la primaire, Manuel Valls a peu de temps pour convaincre. Ce meeting est l'occasion de faire oublier ses positions libérales lors de son passage à Matignon.



: Selon un journaliste présent sur place, 200 personnes sont réunies pour écouter Manuel Valls, contre 400 annoncées.

: "François Mitterrand était venu en 1994 sur cette terre de combats syndicaux et politiques", commence par rappeler Manuel Valls, qui compte sur ce meeting pour adopter une posture de rassemblement et marquer l'inflexion à gauche de son programme.

: Le premier grand meeting de campagne de Manuel Valls à Liévin (Pas-de-Calais), vient de commencer. Il est à suivre en direct sur franceinfo.











: "Ce n'est pas compréhensible. On a beaucoup souffert du 49.3, même en tant que membres du gouvernement."



Invitée du "Grand rendez-vous" sur Europe 1, Ségolène Royal a taclé l'ancien Premier ministre, Manuel Valls, et son revirement sur le 43.3. Le candidat à la primaire de la gauche a proposé de supprimer cet article alors qu'il y a lui-même eu plusieurs fois recours pendant ses fonctions.



: Le directeur général de France terre d'asile, Pierre Henry, annonce sur Twitter son ralliement à Emmanuel Macron. "Les engagements européens, laïques et en faveur de l'accueil des réfugiés" du candidat et ex-ministre de l'Economie "sont très clairs", estime-t-il.

: L'ancien Premier ministre, Manuel Valls, tient à Liévin (Pas-de-Calais) un meeting dans le cadre de la primaire de la gauche. Le discours du candidat est à suivre en direct à partir de 11 heures sur notre site franceinfo.

: A deux semaines du premier tour de la primaire de la gauche, Vincent Peillon ne va pas franchement se faire des amis au sein de l'électorat écologiste. Invité de Laurent Ruquier dans "On n'est pas couché", hier sur France 2, l'ancien ministre de l'Education nationale a estimé que "l'énergie la plus propre, c'est le nucléaire".