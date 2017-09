VIDEO. Présidence des Républicains : l'élu finistérien Maël de Calan se déclare candidat

Et de six. Le conseiller départemental du Finistère Maël de Calan a annoncé, mardi 5 septembre, sur France 2, sa candidature à la présidence des Républicains. Ce jeune juppéiste devient ainsi le sixième postulant à ce poste, après Julien Aubert, Daniel Fasquelle, Florence Portelli, Laurence Sailliet et Laurent Wauquiez.

Agé de 36 ans, Maël de Calan dit vouloir porter "deux messages essentiels" : "la volonté de faire de la politique très différemment, de manière plus fraîche, en se débarrassant du cynisme, du sectarisme et de la mauvaise foi," et la promotion "d'une droite ouverte et équilibrée".

Il dénonce la "ligne très clivante" de Wauquiez

Face à la "ligne très clivante sur la forme et très dure sur le fond" de Laurent Wauquiez, il prétend incarner une "ligne plus crédible sur la forme et plus ouverte sur le fond, qui est la ligne historique de la droite française et qui est majoritaire dans notre électorat".