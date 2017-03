VIDEO. "On n'est pas couché" : Hervé Mariton taclé sur le salaire des députés

Au début du mois de mars, sur franceinfo, Hervé Mariton a plaidé pour une hausse de la rémunération des députés, jugeant qu'ils n'étaient pas assez payés. La proposition du député Les Républicains de la Drôme, soutien de François Fillon, ne passe pas, en plein scandale des emplois présumés fictifs de Penelope Fillon et de deux de ses enfants. Ou encore des filles de Bruno Le Roux comme assistants parlementaires. Le maire de Crest en a de nouveau fait l'expérience, samedi 25 mars au soir, sur le plateau de l'émission de France 2 "On n'est pas couché".

"Question difficile" contre argument "inaudible"

"Vous aurez du mal à attendrir les Français sur le sort des députés", a d'abord fait remarquer le comédien Lambert Wilson, également invité de l'animateur Laurent Ruquier. La chroniqueuse Isabelle Saporta a ensuite renchéri : "Quand on s'engage en politique, normalement, c'est qu'on a une certaine idée de la France. On ne parle pas comme un boutiquier à essayer de se comparer à qui gagne plus de pognon."

La journaliste a jugé le souhait d'Hervé Mariton "inaudible". Le député LR a reconnu que c'était une "question difficile" alors que "le salaire médian des Français est de 1 700 euros et que la rémunération nette d'un député est de 5 000 euros".