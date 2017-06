VIDEO. Législatives : quand NKM "fait sa polytechnicienne" pour (mal) calculer la majorité à l'Assemblée

Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate Les Républicains (LR) aux législatives à Paris, invitée lundi 12 juin de franceinfo, a calculé l'ampleur de la majorité prévue pour le parti d’Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Le calcul de l'entre-deux-tours n'est pas si simple puisque la candidate a fait référence à ses études à Polytechnique pour obtenir le résultat.

Appelée à commenter les résultats du premier tour des législatives, la députée sortante Les républicains (LR) de l’Essonne qui se présente cette fois à Paris, s’est livrée à un constat mathématique. "Au soir du premier tour, que voit-on ? La majorité absolue est là [pour La République en marche]. Il y a 577 députés à l’Assemblée nationale. La majorité absolue est donc à 290. Pardon, je fais ma polytechnicienne", a déclaré Nathalie Kosciusko-Morizet.

La réponse en studio a évidemment fusé : "Il n’y a pas besoin d’avoir fait Polytechnique pour compter cela", a répliqué Guy Birenbaum. Au passage, précisons à l'invitée de franceinfo que la majorité n'est pas à 290 députés mais à 289. "Là on nous prévoit plus de 400, c’est-à-dire plus de 100 d’avance par rapport à la majorité absolue. On est dans la majorité écrasante", a finalement constaté Nathalie Kosciusko-Morizet.