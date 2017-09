VIDEO. Candidat à la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez veut "faire renaître un espoir à droite"

"Aujourd'hui, ce que je veux, c'est faire renaître un espoir à droite". Après son meeting mercredi à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) et l'officialisation de sa candidature à la présidence des Républicains dans Le Figaro, Laurent Wauquiez poursuit son offensive. Invité des "4 Vérités" sur France 2, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a défendu une ligne conservatrice et sa candidature. "Je vais y consacrer mon énergie, mon envie", dit-il, détaillant sa volonté de "rassembler aussi une famille qui a donné des mauvaises images de division et surtout réaffirmer ce que sont nos valeurs, les valeurs de la droite". "Parce que ma conviction, c'est que la droite doit être vraiment de droite", a-t-il martelé. Un leitmotiv qui sonne désormais comme un slogan.

Interrogé sur ce que sont les valeurs de droite, Laurent Wauquiez a parlé de "valeurs simples que l'on a trop souvent oubliées". Parmi ces valeurs, a-t-il listé, il y "le travail", une de ses "obsessions", afin que le "travail paye plus que l'assistanat". Il a ensuite évoqué "la défense des classes moyennes", "la thématique de la sécurité et le refus du communautarisme islamique".