Jean-Pierre Raffarin devient chroniqueur de la nouvelle émission de Laurent Delahousse sur France 2

Il quitte l'arène politique, mais pas les médias. Jean-Pierre Raffarin va devenir l'un des chroniqueurs de "19 h le dimanche", une nouvelle émission présentée par Laurent Delahousse sur France 2, diffusée chaque dimanche à partir du 10 septembre. France Télévisions l'a annoncé mardi 22 août dans un communiqué. Jean-Pierre Raffarin avait révélé en juin qu'il se retirait de "la vie politique élective", et quittait donc son mandat au Sénat.

Une équipe de chroniqueurs avec Caroline Fourest et Alain Duhamel

"19 h le dimanche" est présentée comme une émission en deux parties, autour du journal de 20 heures de France 2. Laurent Delahousse sera entouré d'un ou deux chroniqueurs chaque semaine, piochés au sein d'une équipe : outre Jean-Pierre Raffarin, on y trouvera Christophe Ono-dit-Biot, Caroline Fourest, Karine Thuil ou encore Alain Duhamel.

L'émission comprendra "un feuilleton des Français, des reportages, des mini-fictions, des "Verbatims" qui décrypteront les coulisses des événements du moment". "Des personnalités, grands témoins, qui apporteront un regard sur le monde et sur la France", explique aussi le communiqué. L'animateur s'entretiendra également avec des invités "qui ont fait ou feront l’actualité".

Il a créé une ONG en juin

Réélu pour six ans comme sénateur Les Républicains de la Vienne en 2014, Jean-Pierre Raffarin avait annoncé le 27 juin qu'il abandonnait ce mandat et ne serait plus jamais candidat à une élection. "Je renonce aux trois ans de mandat qu'il me reste à accomplir au Sénat car le moment est pertinent. La jeune génération politique prend le pays en main et c'est heureux", expliquait-il dans une tribune publiée par La Nouvelle République.

A l'époque, Jean-Pierre Raffarin n'avait pas évoqué de projets médiatiques. Il avait annoncé la création de Leaders for peace (Dirigeants pour la paix), "une ONG internationale pour alerter contre les risques de guerre qui nous menacent", et confiait vouloit poursuivre son "investissement au service de la coopération franco-chinoise" et garder un œil sur "la Vienne et ses projets".