QUIZ. Etes-vous incollable sur François Fillon ?

Face à Alain Juppé et à Nicolas Sarkozy, il est celui qui a déjoué les pronostics, en s'imposant à la primaire de la droite en novembre 2016. A 63 ans, l'ancien Premier ministre, François Fillon, est en course pour l'élection présidentielle. Mais connaissez-vous bien ce prétendant à l'Elysée, dont il a eu l'occasion d'arpenter les couloirs pendant ses cinq années passées en tant que Premier ministre de Nicolas Sarkozy ? Franceinfo vous propose de répondre à quinze questions qui mélangent anecdotes et éléments biographiques.