Présidentielle : une enquête ouverte contre de Laurent Wauquiez pour "détournement de fonds publics"

Laurent Wauquiez a-t-il utilisé de l'argent public pour la campagne de François Fillon ? La justice se penche sur la question. Fin février, le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire pour "détournement de fonds publics" à l'encontre du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, selon une information de Rue89 Lyon, confirmée par franceinfo.

En cause, un voyage en Chine en février 2017 durant lequel l'élu des Républicains a participé à une soirée de soutien et à un appel aux dons pour le candidat de la droite à l'élection présidentielle. Laurent Wauquiez n'avait pas caché avoir participé à cette soirée de soutien à François Fillon, à Shanghaï. "Pas un euro d’argent public n’a été dépensé pour cette rencontre", avait précisé son cabinet, lorsque des élus d’opposition s’en étaient émus, explique Rue89 Lyon.

Des documents saisis au conseil régional

Une réponse insuffisante pour le conseiller régional d'opposition Stéphane Gemmani. "Ce mélange des genres entre l’intérêt général de la région, qu’il est censé représenter, et les intérêts particuliers et partisans de la campagne du candidat Fillon n’est pas acceptable", a-t-il expliqué. Après avoir envoyé des courriers au procureur de la République de Lyon, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ainsi qu’au trésorier payeur régional, l'élu a décidé de porter plainte. Une enquête préliminaire pour "détournement de fonds publics" a donc été ouverte et la police judiciaire s'est rendue au conseil régional pour récupérer des documents, le 23 mars.