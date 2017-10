Présidence des Républicains : les candidatures de Laurent Wauquiez, Florence Portelli et Maël de Calan validées

La Haute Autorité des Républicains a dévoilé, jeudi 26 octobre, la liste des candidats officiellement en lice pour la présidence du parti. Il s'agit de Laurent Wauquiez, Florence Portelli et Maël de Calan. Le scrutin aura lieu les 10 et 17 décembre par voie électronique, rappelle le parti sur son site.

La candidature de Daniel Fasquelle a en revanche été écartée, en raison de l'insuffisance "du nombre de parrainages d'adhérents", a précisé la présidente de la Haute Autorité, Anne Levade. Les candidats devaient réunir les signatures d'au moins 2 347 adhérents (1% du nombre total d'adhérents) et 13 parlementaires LR (5% des députés nationaux, européens et sénateurs).

Laurent Wauquiez grand favori

Le vice-président des Républicains, Laurent Wauquiez, fait figure de favori dans la course à la présidence du parti, selon un sondage pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 12 octobre. Huit sympathisants LR sur dix (78%) voteraient pour lui aujourd'hui, s'ils étaient militants au sein du parti et devaient faire un choix entre les quatre candidats actuels. Florence Portelli serait choisie par 14% d'entre eux et Maël de Calan par 2%.