Le logo du nouveau mouvement de Valérie Pécresse raillé sur Twitter

Un nouveau mouvement, et déjà des moqueries. Lancé lundi 10 juillet par la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, le mouvement Libres ! a été raillé en raison de son logo, où figure une cocarde anglaise.

Comme l'a remarqué sur Twitter Hugo Baillet, ancien membre du cabinet de Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur de Jean-Marc Ayrault, le "B" du logo représente en effet non pas la cocarde française, mais celle de la Royal Air Force. La cocarde tricolore habituelle est en effet rouge, blanche et bleu, de l'extérieur à l'intérieur.

Quand @vpecresse lance son mouvement en reprenant la cocarde anglaise plutôt que la française ... #Compol #Loose pic.twitter.com/51JNm0d46J — Hugo Baillet (@hbaillet) 9 juillet 2017

Contacté par le Lab d'Europe 1, l'entourage de Valérie Pécresse assure que "le logo est un rappel des trois couleurs du drapeau français et n'a pas été pensé comme une cocarde".

Incarner une "droite authentique"

Comme l'a annoncé la présidente de la région Ile-de-France au JDD, Libres ! est en tout cas destiné à "incarner une droite authentique : ni soumise à Macron ni poreuse avec le FN". "J'invite tous ceux qui veulent construire et peser dans le parti sur cette ligne à nous rejoindre. Nous verrons ensuite si nos idées sont majoritaires", a-t-elle poursuivi.

Elle se dit convaincue qu'il est possible de "refonder de l'intérieur" le parti Les Républicains, mais prévient qu'un départ est possible "si on ne s'y sent pas chez nous".