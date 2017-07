DIRECT. Philippe, Le Maire, Solère... Le bureau politique des Républicains tranche le sort des "Macron-compatibles"

Ce qu'il faut savoir

Les têtes vont-elles tomber ? Réunis en bureau politique, mardi 11 juillet, au siège parisien du parti, les ténors des Républicains devront décider du sort de six de leurs membres, coupables de s'être trop rapprochés d'Emmanuel Macron et de la République en marche. Le Premier ministre Edouard Philippe et les trois ministres issus du parti ont reçu une "convocation d'exclusion", de même que certains leaders des députés "constructifs". La réunion doit débuter à 18 heures : suivez-la dans ce direct.

Six responsables risquent l'exclusion. Outre le Premier ministre Edouard Philippe, les ministres Bruno Le Maire et Gérald Darmanin et le secrétaire d'Etat Sébastien Lecornu sont concernés, ainsi que les députés Thierry Solère et Franck Riester. Ces deux derniers sont à l'origine de la scission qui a donné naissance au groupe des Constructifs à l'Assemblée, des députés qui se disent prêts à voter avec la majorité sur certains textes. Il compte notamment douze députés les Républicains, et Franck Riester en est le co-président.

Leur sort fait débat en interne. Certains Républicains, comme Eric Ciotti ou Nadine Morano, demandent l'exclusion, mais d'autres, comme Christian Estrosi ou Eric Woerth, plaident pour la clémence envers ceux qui "se sont éloignés du parti". Bernard Accoyer, le secrétaire général du parti, assuré mardi que l'exclusion n'était ni exclue ni assurée, mettant en garde contre le "piège" de "donner l'image de coupeurs de têtes".

Solère déposera un recours s'il est exclu. Le député membre du groupe des Constructifs a déjà déclaré qu'il n'accepterait pas la décision du bureau politique. Et promet une procédure "interessante" car la commission de recours compte, parmi ses membres, deux des possibles exclus, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, ainsi que le conseiller du Premier ministre Gilles Boyer.