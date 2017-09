DIRECT. Campagne pour la présidence des Républicains : regardez le discours de Laurent Wauquiez au mont Mézenc

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LR

: "Nous ne devons plus céder un seul pouce à l'islamisme radical."



Laurent Wauquiez parle maintenant de religion, puis d'immigration. Il utilise aussi l'anaphore "C'est la France".



: Laurent Wauquiez n'a pas mâché ses mots contre le président de la République. "Monsieur Macron, un peu de modestie, vous ne marchez pas encore sur l'eau et l'histoire de France n'a pas commencé avec vous", a-t-il lancé.





: "Nous allons faire équipe ensemble."



Laurent Wauquiez revient sur le tandem qu'il souhaite former avec Virginie Calmels. La première adjointe au maire de Bordeaux a annoncé dans une interview au JDD son alliance avec le candidat. "Rassembler ce n'est pas se renier", affirme-t-il.



: "Nous avons été trop souvent la droite la plus bête du monde. Les diviseurs nous en avons plus qu'assez et nous ne les laisserons plus gagner !"



Laurent Wauquiez confirme qu'il est candidat à la tête du parti Les Républicains.



: "Je crois qu'Emmanuel Macron est vide. Il est en marche, mais il ne sait pas où."



Dans son discours, Laurent Wauquiez cible le président français.



: Finalement, nous retransmettons bien le discours de Laurent Wauquiez, qui prononce son premier discours de candidat à la présidence des Républicains, avant de faire sa traditionnelle ascension du mont Mézenc. Vous pouvez le suivre en direct et en vidéo sur notre site internet.







: Le pas décidé, le regard vers l'horizon... et les caméras jamais très loin. Cet après-midi, c'est encore au sommet du mont Mézenc, en Auvergne, que Laurent Wauquiez va faire sa rentrée politique. Mais cette année, l'ascension prend une allure particulière : le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes y lancera officiellement sa campagne pour la présidence du parti Les Républicains.



Prendre de la hauteur pour faire passer un message politique n'a rien de nouveau. Notre journaliste Raphaël Godet revient sur cinq pèlerinages politiques en altitude.