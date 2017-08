Déclarés, favori ou hésitants, qui sont les prétendants à la présidence des Républicains ?

La bataille pour la présidence des Républicains est lancée. Avec l'officialisation de la candidature du député Daniel Fasquelle et le séminaire de rentrée au Touquet, samedi 26 et dimanche 27 août, les dirigeants de la droite sont dans les starting blocks pour trouver un leader au parti, privé de chef et de ligne claire depuis ses déroutes électorales du printemps.

L'élection est programmée lors d'un congrès les 10 et 17 décembre. Reste que les prétendants ne se sont pas tous déclarés, à commencer par Laurent Wauquiez, le favori.

Les déclarés : Daniel Fasquelle et Laurence Sailliet

Elle est la première à avoir officiellement déclaré sa candidature, le 9 juillet dernier sur le site d'Atlantico : Laurence Sailliet, membre du bureau politique des Républicains depuis 2011 et proche de Xavier Bertrand. Cette nutritionniste de profession, qui n'a jamais été élue malgré sa candidature aux trois dernières élections législatives, s'est présentée comme la candidate "de la refondation" à la présidence de son parti, avec "pour seul souci le collectif". "On m'appelle 'l'inconnue', ce n'est pas un problème pour moi. Je pense même en faire mon slogan de campagne", a ironisé cette femme de 44 ans sur LCI.

"Je sais que cette étape des parrainages des parlementaire et des adhérents sera difficile. C'est pour cela que j'annonce ma démarche très tôt", confiait-elle toutefois à Atlantico. Comme le rappelle RTL, les candidats doivent recueillir les signatures de 13 parlementaires et de 2 500 adhérents du parti avant le 11 octobre.

Deuxième candidat à s'être lancé, le député (LR) du Pas-de-Calais Daniel Fasquelle. Il a officialisé sa candidature dans une interview au Parisien, samedi 26 août. Le même jour, l'élu a prononcé un disours dans son fief, au Touquet, devant les jeunes Républicains réunis en université d'été. C'est pour éviter le "risque d'une fragmentation" et pour "sauver la droite" - du nom de son mouvement Sauvons la droite, lancé en juillet - qu'il s'est lancé dans la course. S'il est élu, Danuiel Fasquelle s'engage à ne pas être candidat à la présidentielle de 2022.

Le favori : Laurent Wauquiez

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne s'est pas encore déclaré mais ne fait pas mystère de ses ambitions. Il a su s'attirer les faveurs de la base militante avec un discours aux accents identitaires et conservateurs mais est abhorré par les élus modérés.

Seul ténor parmi les prétendants, l'ex-ministre tiendra son meeting de rentrée mercredi prochain à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône), là même où Nicolas Sarkozy avait prononcé son premier discours de candidat à la primaire de la droite il y a un an. Puis il gravira le mont Mezenc (Haute-Loire) le 3 septembre.

La configuration est idéale pour cet ambitieux assumé, devant qui la voie s'est récemment dégagée avec les renoncements de Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, tous deux tenants d'une ligne médiane à droite.

Les hésitants : Florence Portelli, Roger Karoutchi et Maël de Calan

D'autres personnalités de LR, comme l'ex-"filloniste" Florence Portelli, l'ex-"sarkozyste" Roger Karoutchi et le "juppéiste" Maël de Calan, envisagent de se présenter à leur tour ou font planer le suspense.

Maël de Calan, nostalgique de l'aventure Juppé, souhaiterait "défendre une ligne alternative à celle qui est portée par Laurent Wauquiez", comme il l'a confié à l'agence Reuters.

Le scrutin de décembre permettra à la droite de trancher au moins provisoirement son débat sur la ligne et de trouver un chef après l'intérim assuré par Bernard Accoyer depuis novembre 2016. Mais une autre bataille commence déjà à se profiler : celle de la prochaine présidentielle.

En vertu des statuts de LR, le futur patron sera élu pour cinq ans, soit jusqu'en 2022. Il aura donc la main sur l'appareil au moment où la droite devra se choisir un candidat.