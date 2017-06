Ce que l'on sait de l'agression de Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris

Fin de campagne violente dans la deuxième circonscription de Paris. La candidate Les Républicains aux législatives, Nathalie Kosciusko-Morizet, est tombée et a perdu connaissance pendant plusieurs minutes, après avoir été agressée par un passant, jeudi 15 juin. La candidate distribuait des tracts sur un marché du cinquième arrondissement. L'homme mis en cause s'est enfui et n'a pas été retrouvé. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Franceinfo résume ce que l'on sait de l'altercation.

Que s'est-il passé ?

Nathalie Kosciusko-Morizet, en ballotage défavorable pour le deuxième tour de l'élection législative dans la deuxième circonscription de Paris, faisait campagne sur le marché de la place Maubert, dans le Ve arrondissement, quand un homme lui a pris des mains les tracts qu'elle distribuait pour lui lancer au visage.

"Quelqu'un est arrivé. Au début, on y a pas prêté attention jusqu'à ce qu'il hausse la voix et qu'il la traite de 'bobo de merde', puis il a tenté de lui porter un coup au visage", raconte à franceinfo un membre de son équipe présent sur place. "A ce moment-là, elle se protège et met sa main devant son visage, précise Geoffroy Van der Hasselt, photo-reporter pour l'AFP. Et les tracts heurtant sa main de manière assez violente, elle reçoit sa propre main dans sa figure."

Déséquilibrée, l'ancienne ministre de l'Ecologie chute alors sur le sol et perd connaissance plusieurs minutes, sous une forte chaleur. Les pompiers interviennent et NKM reprend connaissance. Se tenant la tête, elle est alors installée dans leur camion puis conduite à l'hôpital Cochin, pour y effectuer des examens médicaux.

D'après une autre journaliste de l'AFP, présente au moment des faits, l'homme aurait hurlé : "C'est votre faute si on a Hidalgo aujourd'hui comme maire" à Paris, lui enjoignant de "retourner dans l'Essonne", département dont elle est députée sortante.

Qu'est-il advenu du suspect ?

Après cette altercation, l'homme est parti en courant vers la bouche de métro la plus proche. Un bénévole de l'équipe de NKM, Jean-Baptiste Goulard, a tenté de poursuivre dans le métro l'homme, qui est sorti à la station suivante, Cluny-La Sorbonne, sur la ligne 10. Il a expliqué à l'AFP avoir alors reçu des coups de sa part. L'homme a, là encore, pris la fuite.

Son signalement a été donné à la police. Le parquet de Paris a ainsi ouvert une enquête pour "violences volontaires", elle a été confiée au 3e district de police judiciaire de Paris. Aucun suspect n'a encore été interpellé. La directrice de campagne de la candidate a par ailleurs porté plainte.

Comment a réagi la classe politique ?

L'adversaire au second tour de Nathalie Kosciusko-Morizet dans la deuxième circonscription de Paris, le candidat de La République en marche Gilles Le Gendre lui a apporté son soutien sur Twitter. Il a condamné "cet acte qui est absolument inadmissible" et suspendu sa campagne. Son adversaire lui a également envoyé un message pour lui "manifester sa sympathie et lui dire espérer qu'elle se rétablira très vite".

Je suis navré d'apprendre l'altercation et le malaise dont @nk_m a été victime. Je lui souhaite de se rétablir très vite. — Gilles Le Gendre (@GillesLeGendre) 15 juin 2017

Je condamne à nouveau fermement l'agression dont a été victime @nk_m et je suspends ma campagne électorale. — Gilles Le Gendre (@GillesLeGendre) 15 juin 2017

Le Premier ministre Edouard Philippe s'est rendu à l'hôpital Cochin à la mi-journée pour rendre visite à Nathalie Kosciusko-Morizet. A la sortie, le chef du gouvernement, ancien élu des Républicains, a dit à la presse l'avoir trouvée "secouée".

Tous mes vœux de rétablissement à mon amie @nk_m. Je condamne cet acte d'une violence insupportable. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 15 juin 2017

De nombreuses personnalités politiques, à droite comme à gauche, ont également condamné cette agression.

Je condamne avec la plus grande fermeté l'agression dont a été victime @nk_m. C'est un acte lâche et intolérable. #NKM — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 juin 2017

Soutien et affection @nk_m. Tous mes voeux de bon rétablissement et de succès dimanche. — François Fillon (@FrancoisFillon) 15 juin 2017

Totale solidarité et voeux de rétablissement prompt pour @nk_m. À bas la violence en politique. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 15 juin 2017

La violence n'a pas sa place dans une campagne électorale. Ces comportements de plus en plus fréquents sont inadmissibles. #NKM MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 15 juin 2017

Témoignage d'amitié et de soutien à NKM qui mène un combat courageux. Nous avons besoin d'elle. Vœu de prompt rétablissement. — Alain Juppé (@alainjuppe) 15 juin 2017

L'agression dont @nk_m a été victime est intolérable. La violence n'a pas sa place dans la vie démocratique. #NKM — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) 15 juin 2017