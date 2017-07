DIRECT. "Il m'a donné un coup et je suis tombée", témoigne NKM au procès son agresseur présumé

Ce qu'il faut savoir

L'incident avait marqué l'entre-deux-tours des législatives : l'agresseur présumé de Nathalie Kosciusko-Morizet comparaît, mardi 11 juillet, devant le tribunal correctionnel de Paris pour violences et outrage "sur personne chargée d'une mission de service public". Le 15 juin, la candidate avait été hospitalisée après une altercation sur un marché. Suivez l'audience dans notre direct.

"Il a été d'emblée hyper agressif". Présente à l'audience, NKM a donné sa version des faits, affirmant que Vincent Debraize l'avait "giflée avec les tracts". "Il m'a donné un coup et je suis tombée en arrière, je ne me souviens plus ensuite", a-t-elle déclaré, mardi après-midi.

Le prévenu nie les faits. Vincent Debraize, 55 ans, maire sans étiquette d'une petite commune de Normandie, "a reconnu avoir insulté" la candidate LR, mais conteste "tout contact physique" comme l'affirme l'ancienne député de l'Essonne. Il avait pris la fuite après les faits mais avait rapidement pu être identifié à partir de témoignages, de photos et de la vidéosurveillance.

Malaise de NKM. L'ancienne ministre de l'Ecologie de Nicolas Sarkozy avait perdu connaissance plusieurs minutes, sous une forte chaleur. Revenue à elle, elle avait été conduite, pour subir des examens, à l'hôpital Cochin, où le Premier ministre Edouard Philippe lui avait rendu visite. Les réactions politiques d'indignation et de soutien à NKM avaient afflué.