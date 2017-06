Législatives : mode d'emploi

Les chiffres clefs de ce second tour des législatives, "C'est d'abord le nombre de candidats : ils sont 1 146 sur la ligne de départ, puisque quatre députés ont été élus au premier tour", explique Jean-Baptiste Marteau, en direct du ministère de l'Intérieur. "C'est-à-dire qu'il reste 573 sièges à pourvoir, 572 duels, et une triangulaire dans le département de l'Aube. Le parti le plus représenté pour ce second tour, c'est bien évidemment La République en marche, avec 450 candidats sur la ligne de départ, devant Les Républicains, le Front national, la France insoumise, le Parti socialiste et le MoDem."

Record d'abstention au premier tour : 51,29%

Cette domination de La République en marche va-t-elle se poursuivre après ce premier tour? C'est toute la question. "Le niveau de participation sera déterminant, alors qu'on a franchi un nouveau record d'abstention au premier tour avec 51, 29 % des électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes", analyse le journaliste. "Alors pour ce second tour, les bureaux de vote ouvriront en France métropolitaine à 8h pour fermer à 18h, sauf dans certaines grandes villes, comme Paris, Marseille, Lyon, Toulouse ou encore Nantes, où ils fermeront à 20h."

