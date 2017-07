"J'ai reçu un coup de poing dans la tempe" : une députée LREM dit avoir été agressée sur un marché à Bagneux

"C'était ce matin sur un marché de Bagneux". La voix calme mais encore marquée par ce qu'elle a vécu, Laurianne Rossi, députée La République en marche des Hauts-de-Seine, raconte à franceinfo son agression, dimanche 30 juillet, sur un marché de Bagneux. La parlementaire se trouve alors avec une quinzaine de "marcheurs" afin de distribuer le "Cahier d'été" de son parti. Comme à son habitude, elle échange avec les habitants de sa circonscription. Vers 11 heures, un homme l'aborde. "Il était clairement hostile à Emmanuel Macron. Il parlait des députés godillots mais l'échange était calme", se souvient-elle.

Puis, soudain, les choses prennent une toute autre dimension. "Tout d'un coup, il m'a mis un violent coup de poing dans la tempe", raconte-t-elle, très choquée. "Personne ne l'avait vu venir, j'étais sonnée". L'homme s'enfuit mais "quelques commerçants et les marcheurs partent à sa poursuite" et réussisent à le maîtriser quelques mètres plus loin.

Je remercie les marcheurs @BagneuxLrem, les commerçants du marché et les forces de police qui ont permis l'interpellation de mon agresseur. — Laurianne Rossi (@lauriannerossi) 30 juillet 2017

"Je suis très sonnée"

L'agresseur de Laurianne Rossi est alors conduit au commissariat de Bagneux. La députée a elle porté plainte et attend de voir un médecin. "Je suis très sonnée, même si je n'ai pas perdu connaissance", témoigne-t-elle. L'animatrice du groupe local d'En marche! a elle été blessée en se lançant à la poursuite de l'agresseur.

Comment expliquer le geste de cet individu ? "Je n'ai pas perçu de déséquilibre particulier en lui parlant. Est-ce un coup de folie ou avait-il ça en tête ? Je ne sais pas du tout", assure Laurianne Rossi. "Ca doit nous interpeller sur les violences auxquelles aujourd'hui doivent faire face les élus de la République", conclut-elle, tandis que le patron des députés LREM, Richard Ferrand, lui a adressé son soutien sur Twitter.