Epinglée par "Marianne", une députée LREM va cesser d'organiser des visites payantes à l'Assemblée nationale

"Je n'ai rien à me reprocher". Dans un communiqué publié jeudi 7 septembre au soir, la députée LREM de la Sarthe, Pascale Fontenel-Personne contre-attaque. Epinglée par l'hebdomaire Marianne pour l'organisation, via son entreprise de voyages touristiques Access Tour Le Mans, d'excursions à l'Assemblée nationale pour le prix de 119 euros en sa présence, la parlementaire se défend. "Le tarif comprend le trajet entre Le Mans et Paris, le repas ainsi que les déplacements divers. Il n'a jamais été question de faire payer l'entrée à l'Assemblée nationale", dit-elle.

Deux visites étaient prévues d'ici la fin de l'année, le 12 octobre et le 4 décembre, expliquait Marianne. Le programme prévoyait une "arrivée pour le déjeuner sur Paris" et une "visite guidée du palais Bourbon", le tout "en présence de notre Députée!"

La brochure du site de voyages touristiques, Access Tour Le Mans. (Access Tour Le Mans)

L'entreprise cessera toute activité avec le Parlement

Dans son communiqué, la députée précise qu'elle avait "déjà enclenché la procédure de cession de ses (mes) parts au sein de l'entreprise". Elle a également demandé que son entreprise "cesse toute activité en lien avec le Parlement afin qu'aucune confusion ne soit possible".

Le ton était pourtant tout autre dans sa réponse à Marianne. "Mon entreprise ne va pas s'arrêter de fonctionner parce que je suis députée !", s'insurgeait-elle. L'élue faisait enfin valoir ceci : "A ce jour, aucune visite n'a été organisée depuis mon élection, et rien n'indique dans le programme que je serai la députée qui accueillera le groupe". Elle a visiblement changé d'avis depuis.