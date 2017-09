Agression d'un cadre socialiste : le député LREM M'jid El Guerrab est placé en garde à vue

Le député LREM M'jid El Guerrab a été placé en garde à vue vendredi 1er septembre, à 15 heures, dans le cadre de l'enquête sur l'altercation qu'il a eue mercredi avec Boris Faure, premier secrétaire de la fédération socialiste des Français de l'étranger, annonce son avocat à franceinfo. L'élu a décidé de renoncer à son immunité parlementaire et de se rendre au commissariat en début d'après-midi.

"J'ai décidé de me mettre en congé du parti et du groupe parlementaire LREM"

"Suite à l'altercation que j'ai eue avec M. Boris Faure, j'ai décidé de me mettre en congé du parti et du groupe parlementaire LREM afin de permettre à l'enquête de se dérouler de la manière la plus sereine possible et de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Je souhaite naturellement le rétablissement le plus rapide à Monsieur Faure" écrit, par ailleurs, M'jid El Guerrab sur son profil Facebook.

M'jid El Guerrab est accusé par Boris Faure de l'avoir frappé avec un casque de moto, mercredi à Paris. Le cadre de la fédération socialiste des Français de l'étranger a dû être opéré en urgence et hospitalisé en soins intensifs. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violences aggravées contre le député d'En Marche ! Selon M'jid El Guerrab, Boris Faure lui aurait proféré des insultes racistes, ce que dément le concerné.