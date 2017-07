VIDEO. "Restez entre vous" : furieux contre la majorité, Jean-Luc Mélenchon quitte l'hémicycle de l'Assemblée

Un nouveau cafouillage sur un vote est intervenu, jeudi 27 juillet, peu avant minuit, lors des débats sur le projet de loi de moralisation de la vie politique. Un décompte à main levée réalisé par le président de séance sur un amendement a été vivement contesté dans l'Hémicycle, provoquant le départ des élus de La France insoumise.

L'amendement en question, défendu par le MoDem, visait à remédier aux difficultés que rencontrent parfois des candidats pour ouvrir un compte de campagne dans une banque. Il demandait à un médiateur de crédit de trouver une solution de conciliation dans un délai d'un mois.

"Meilleure vision depuis le perchoir"

Lors du vote à main levée, le président de séance, Hugues Renson, (La République en marche) a estimé que l'amendement était rejeté, provoquant des protestations sur de nombreux bancs, car des députés ont eu l'impression qu'il avait été adopté.

Estimant avoir "une meilleure vision depuis le perchoir", Hugues Renson a refusé de se déjuger, restant sourd aux demandes de recomptage, malgré les vives protestations, certains députés se levant eux-mêmes pour refaire le vote. Le président du groupe PS, Olivier Faure, a tenté, en vain, de solliciter une seconde délibération dans l'Hémicycle de la part de la ministre ou de la rapporteure, comme elles en ont la possibilité.

"C'est saoulant"

Après avoir menacé de multiplier les demandes de scrutin public, le président du groupe de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a choisi avec son groupe de quitter l'Hémicycle. "Franchement, c'est saoulant, a-t-il lancé. On demandait juste un geste de bonne volonté. Maintenant vous nous dites que c'est trop cher. Allez, on s'en va, restez entre vous, bonsoir."

Le coup de gueule de @JLMelenchon. Il quitte l'hémicycle avec son groupe après le refus de revoter un amdt #directAN https://t.co/OicfWyAVAZ pic.twitter.com/xmwhXquslR — LCP (@LCP) 27 juillet 2017

Le président du groupe MoDem, Marc Fesneau, tout en critiquant le président de séance, a dit "regretter" le départ des élus de La France insoumise. "Il faut qu'on soit sérieux ce soir", a-t-il confié.

"Il n'y a pas de drame à redemander une délibération... on va avoir un texte sur le droit à l'erreur", rappelle @MFesneau (MoDem) #directAN pic.twitter.com/8qwKLCrJ6m — LCP (@LCP) 27 juillet 2017

De son côté, le député "insoumis" Eric Coquerel a expliqué le geste de son groupe. "On a été excédé par une gestion de plus en plus brutale du gouvernement et de la direction d'En marche !", a-t-il expliqué.