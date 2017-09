Face à La France insoumise, "tout le monde panique" a déclaré le député La France insoumise du Nord, Adrien Quatennens, lundi 11 septembre sur franceinfo. Il réagissait notamment à l'attaque de Marine Le Pen qui a critiqué samedi les "islamo-trotskistes" du parti de Jean-Luc Mélenchon.

"Le moment venu, nous serons le recours nécessaire"

"Finalement, ils en sont réduits aux insultes. Et quand on en est réduit aux invectives et aux insultes, c'est qu'on est à court d'arguments. Dans le pays est en train de progresser l'idée que, contrairement à la caricature, oui nous sommes des gens sérieux, qui travaillons, qui nous préparons méthodiquement et tout ce que nous posons politiquement, cela reste autant d'étapes intermédiaires vers ce qui reste notre objectif ultime, entendez moi bien, notre objectif ça reste la prise du pouvoir dans ce pays."

Des propos que le député La France insoumise du Nord va ensuite atténuer en ajoutant, "démocratiquement, pacifiquement..." Mais Adrien Quatennens en est convaincu : "Le moment venu nous serons le recours nécessaire. Notre heure viendra. Le plus tôt sera le mieux."