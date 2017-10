VIDEO. François Ruffin exaspéré par les remarques de députés pendant sa prise de parole à l'Assemblée

Il devait défendre un amendement à l'Assemblée nationale, jeudi 26 octobre, sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018. Mais François Ruffin, député de La France insoumise, a interrompu sa prise de parole, visiblement très agacé par le comportement de ses collègues parlementaires. Dans une vidéo repérée par Le Lab, on voit ainsi l'élu repousser son micro et aller se rasseoir.

Du coup, Alexis Corbière a pris la parole pour le défendre. "Ça fait plusieurs fois que lorsque notre collègue François Ruffin prend la parole, quel que soit ce qu'il dit, des pupitres claquent, des réflexions ont lieu, c'est assez inconvenant !" a-t-il regretté. Et le député de La France insoumise de poursuivre : "Il serait bon que toute une série de voix qui veulent le faire taire ne le fassent pas. Ruffin est de ceux qu'on ne fait pas taire."

Après une courte intervention de la présidente de séance, François Ruffin a finalement repris la parole pour évoquer le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) versé au journal Fakir, qu'il a créé et dont il est rédacteur en chef. Le député a expliqué que le CICE était "une aide inutile" et qu'il ne va "absolument pas embaucher grâce à ça".