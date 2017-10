Paris : l'"Insoumise" Danielle Simonnet occupe un logement social (et ne compte pas le quitter)

Après la HLM d'Alexis Corbière, La France insoumise (LFI) fait face à une nouvelle polémique sur le logement d'une figure du parti. Cette fois, c'est Danielle Simonnet, proche de Jean-Luc Mélenchon, qui est sous le feu des projecteurs. Le Parisien a rapporté, mercredi 26 octobre, qu'elle occupe un logement de 83 m² avec balcon dans le 20e arrondissement de Paris depuis 1999 pour 1 300 euros (un loyer libre établi par la régie immobilière de la Ville de Paris). Un tarif inférieur au prix moyen du marché locatif.

Contre la "spéculation immobilière"

L'élue se défend et écarte tout déménagement. "Je ne veux pas me loger dans le privé, enrichir un propriétaire privé et participer à la spéculation immobilière", explique-t-elle.

L'adjoint communiste d’Anne Hidalgo en charge du logement, Ian Brossat, souligne que l'appartement de Danielle Simonnet n'est pas une HLM, mais un appartement à loyer libre. Et d'expliquer : "Dès lors, il n’y a pas de plafond de ressources pour l’obtenir, pas d’enquêtes sur les revenus de ses occupants, pas de surloyer."