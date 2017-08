DIRECT. Mélenchon, Fête de la rose et universités d'été... les politiques font leur rentrée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #POLITIQUE

: Comment expliquer la lourde chute de popularité du chef de l'Etat dans le baromètre Ifop-JDD ? Interrogé par franceinfo, le directeur général adjoint de l'Ifop, Frédéric Dabi, explique que "les impatiences se sont transformées en déception". "On n'est pas sur une logique de trahison, de rejet, telles qu'avaient pu les connaître François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Cette enquête montre une sorte de coalition, d'addition de différents mécontents, émanant des sympathisants de gauche et de droite", poursuit-il.

: "Le secret espoir de Monsieur Macron, c'est de nous faire disparaître."



Le député du Pas-de-Calais et candidat à la présidence de son parti a mis en garde hier, dans sa ville du Touquet (Pas-de-Calais), contre le danger de voir la droite disparaître. "Pour sauver la droite, il faut de la clarté et il faut tout changer", il faut que "la droite accepte de se remettre en cause", a-t-il martelé.



: Anne Hidalgo "prend date", titre ce matin le Journal du dimanche sur sa une. Dans une interview à l'hebdomadaire, la maire de Paris livre son regard sur le début du quinquennat Macron et juge qu'"il y a un autre chemin possible que la dérégulation". Elle critique notamment le recours aux ordonnances, qui "ne sont pas une méthode moderne de gouvernance".







: @anonyme #MACRON Vous faites référence à un sondage YouGov paru début août, tandis que celui de ce matin a été réalisé par l'Ifop. Chaque institut tient son propre baromètre. La formulation de la question posée aux personnes interrogées peut varier d'un institut à l'autre, il convient donc de ne comparer d'un mois à l'autre que les enquêtes provenant d'un même institut !

: Pourquoi dit-on qu'E MACRON a chuté à 40% en août alors qu'il était à 36% courant août ?

: De son côté, le Premier ministre Edouard Philippe enregistre également un reflux, mais moins fort que le chef de l'Etat. Il perd neuf points en août, passant de 56% à 47% de satisfaits.

: La cote de popularité d'Emmanuel Macron enregistre à nouveau une très forte baisse en août. Seuls 40% de personnes se disent satisfaites, soit une chute de 14 points en un mois après celle de 10 points déjà observée en juillet, selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche. Au même moment, en 2012, son prédécesseur François Hollande jouissait d'une popularité nettement plus élevée (54%) et celle de Nicolas Sarkozy était encore plus forte en 2007 (67%).