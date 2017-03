VIDEO. "Marchepied du FN", "dangereux", "immature"… Le réquisitoire de Benoît Hamon contre Emmanuel Macron

L'attaque a duré plusieurs minutes. Invité de "L'Emission politique" sur France 2, jeudi 9 mars, Benoît Hamon s'en est longuement pris à son adversaire Emmanuel Macron, estimant que "partout où des programmes" comme celui de l'ancien ministre de l'Economie ont été appliqués, "l'extrême droite a prospéré". "Aujourd'hui, je considère que le projet d'Emmanuel Macron est le marchepied du Front national", a insisté le candidat socialiste.

"Je pense que son projet est dangereux"

"Je ne crois pas Emmanuel Macron prêt à affronter les grands défis qui seront ceux du chef de l'Etat face à la question européenne, face à monsieur Trump, face à monsieur Poutine, et face, surtout, à son propre peuple, a poursuivi Benoît Hamon. Moi, je n'accepte plus qu'à la fin, ceux qui payent le prix de ces politiques qui se tournent toujours vers les mêmes, sont toujours inspirées par les mêmes, qui consistent à penser que plus les riches seront riches, par ruissellement, ceux qui sont en bas de l'échelle sociale iront gober quelques gouttes. Eh bien plus personne ne gobe quoi que ce soit en bas !"

"Parce que je suis socialiste et que je crois dans la promesse sociale, je pense que son projet est dangereux, a encore attaqué Benoît Hamon à propos d'Emmanuel Macron. Et parce que je suis démocrate, je me mets à distance de ceux qui, dans une position messianique et christique, pensent qu'ils détiennent la solution. Je vais vous dire : je trouve ça très immature de sa part."