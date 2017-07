L'Assemblée nationale donne le droit aux députés de siéger sans veste ni cravate

Petite victoire pour les députés de la France insoumise. La cravate et la veste ne seront plus des accessoires obligatoires pour les députés. Le Bureau de l'Assemblée nationale a officiellement acté cette liberté vestimentaire, mercredi 19 juillet. "Le Bureau a rappelé qu’aucune disposition réglementaire ne fixant la tenue vestimentaire des députés", détaille le compte-rendu de la réunion publié sur le site de l'Assemblée.

La décision va donner le sourire aux députés de la France insoumise qui avait revendiqué ce droit dès la première séance de la législature. Bousculant ainsi les us et coutumes du Palais Bourbon, ils avaient justifié leur choix par un rejet des codes vestimentaires imposés. "Je n'ai jamais porté de cravate dans ma vie – à part pour un mariage ou deux – et je ne pense pas que la cravate soit une exigence de mes électeurs", avait alors expliqué François Ruffin à franceinfo.

"Il ne fallait pas en faire un sujet politique"

"On a pris acte que la règle n'était plus respectée depuis plusieurs semaines. Il ne fallait pas en faire un sujet politique", explique au Lab le président LREM de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Jusque-là, aucune disposition dans le règlement de l'hémicycle n'imposait le port de la cravate, seulement "des règles pour la tenue du public en séance", rappelle une source parlementaire à l'AFP. Mais un compte rendu d'une réunion du Bureau en 2008 affirmait sue le port de la cravate était "obligatoire" dans l'hémicycle.

"Attaché à ce qu'on applique des règles de neutralité", François de Rugy souhaite faire adopter des limites à la liberté vestimentaire, comme il le dit au Lab : "Le bureau fixera quelques garde-fous. Notamment sur les insignes religieux ou autres ou sur la question des uniformes militaires ou policiers qui n'ont pas leur place dans l'hémicycle."